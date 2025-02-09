COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

¿Qué productos ecuatorianos sufren el golpe más fuerte de los aranceles de Trump?
ECUADOR

¿Qué productos ecuatorianos sufren el golpe más fuerte de los aranceles de Trump?

Desde este 7 de agosto del 2025, Ecuador debe enfrentar una sobretasa arancelaria de hasta 29,9% en productos como el brócoli, generando preocupación en exportadores y autoridades.
Tres atentados en Manta dejaron una persona muerta y cuatro heridas.
SEGURIDAD
SEGURIDAD

Tres atentados al estilo sicariato dejan una persona muerta y cuatro heridos, en Manta

¿Estás siendo grabado Esta es la ubicación de las 40 cámaras que pueden multarte en Santo Domingo
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO

¿Estás siendo grabado? Esta es la ubicación de las 40 cámaras que pueden multarte en Santo Domingo

Moisés Caicedo reacciona tras quedar fuera de la lista al Balón de Oro 2025 "A seguir trabajando"
DEPORTES
DEPORTES

Moisés Caicedo reacciona tras quedar fuera de la lista al Balón de Oro 2025: "A seguir trabajando"

Moisés Caicedo y Willian Pacho, las ausencias en el Balón de Oro 2025; reconocido periodista critica que no esté Pacho
DEPORTES
DEPORTES

Moisés Caicedo y Willian Pacho, las ausencias en el Balón de Oro 2025; reconocido periodista español critica que no esté Pacho

Gobierno
Gobierno

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Militares y autoridades de control intervinieron una concesión minera presuntamente utilizada por un grupo armado para minería ilegal en el cantón Camilo Ponce Enríquez.
Operativo militar detecta presunta minería ilegal en concesión minera de Camilo Ponce Enríquez

Asamblea da vía libre a eliminación del fondo partidario y promoción electoral y que se someterá a referéndum. FOTO: @AsambleaEcuador.
ECUADOR
ECUADOR

Asamblea Nacional aprueba reforma para eliminar fondo partidario en Ecuador

Alumnos de diversos plantes rindieron homenaje a la parroquia Eloy Alfaro.
MANTA
MANTA

Eloy Alfaro celebra 29 años de parroquialización con desfile cívico estudiantil, arte y orgullo comunitario

La Policía detuvo a cinco personas por secuestro extorsivo.
SEGURIDAD
SEGURIDAD

Fiscalía procesó a cinco personas por secuestro extorsivo en Macará

Los gastos invisibles del primer hijo sorprenden a muchas parejas. FOTO: Inteligencia Artificla (ChatGPT).
NEGOCIOS
NEGOCIOS

Los gastos invisibles del primer hijo impactan la economía familiar

¿Estás siendo grabado Esta es la ubicación de las 40 cámaras que pueden multarte en Santo Domingo
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO

¿Estás siendo grabado? Esta es la ubicación de las 40 cámaras que pueden multarte en Santo Domingo

Santo Domingo clínica de diálisis anuncia nuevo cierre parcial por falta de insumos
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO

Santo Domingo: clínica de diálisis anuncia nuevo cierre parcial por falta de insumos

¿Un concejal traficando tierras Explota la polémica en el Municipio de Santo Domingo
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO

¿Un concejal traficando tierras? Explota la polémica en el Municipio de Santo Domingo

¿Qué es la "tercera placa" y cómo cambiará el tránsito en Quito
QUITO
QUITO

¿Qué es la "tercera placa" y cómo cambiará el tránsito en Quito?

Actualidad

Parte de los detenidos durante el operativo que permitió el decomiso de miles de dosis de droga.
SEGURIDAD

Operativos en tres provincias decomisaron miles de dosis de droga

SEGURIDAD

Detienen en Quito a uno de los reos que fueron deportados a Colombia y que reingresó ilegalmente al país

Policía captura en el Centro Histórico a preso repatriado desde Colombia
MANTA

"Viernes de Sombrero": Manta luce con orgullo su paja toquilla y locales ofrecen promociones

  • •‎‎ ‎
Un grupo de mujeres vinculadas al sector turístico, busca que el sombrero de paja toquilla transforme los viernes en Manta.
SEGURIDAD

Un hombre fue asesinado en el portal de una vivienda en el barrio La Paz, en Manta

Se trata del segundo hecho violento en lo que va del día en el barrio La Paz
Policía captura en el Centro Histórico a preso repatriado desde Colombia
Nacional
Nacional

Detienen en Quito a uno de los reos que fueron deportados a Colombia y que reingresó ilegalmente al país

Un grupo de mujeres vinculadas al sector turístico, busca que el sombrero de paja toquilla transforme los viernes en Manta.
Sociedad
Sociedad

"Viernes de Sombrero": Manta luce con orgullo su paja toquilla y locales ofrecen promociones

Se trata del segundo hecho violento en lo que va del día en el barrio La Paz
SEGURIDAD
SEGURIDAD

Un hombre fue asesinado en el portal de una vivienda en el barrio La Paz, en Manta

Redada encubierta en Los Ángeles detiene a 16 migrantes pese a orden judicial
Estados Unidos
Estados Unidos

Redada en camión de mudanzas enciende alarma en comunidad migrante de Los Ángeles

Trump ordena censo exclusivo para ciudadanos legales en Estados Unidos

Nuevo censo en Estados Unidos excluirá a migrantes en situación irregular

Tragedia en el Nevado Cayambe de Pichincha: Un montañista nicaragüense fue hallado sin vida

Francia enfrenta su peor incendio desde 1949: continúa activo aunque sin avanzar
Europa
Europa

El fuego en el sur de Francia «ya no avanza» aunque sigue sin estar controlado

Actualidad

Tres atentados en Manta dejaron una persona muerta y cuatro heridas.
SEGURIDAD

Tres atentados al estilo sicariato dejan una persona muerta y cuatro heridos, en Manta

ECUADOR

Asamblea Nacional aprueba reforma para eliminar fondo partidario en Ecuador

Asamblea da vía libre a eliminación del fondo partidario y promoción electoral y que se someterá a referéndum. FOTO: @AsambleaEcuador.
MANTA

Eloy Alfaro celebra 29 años de parroquialización con desfile cívico estudiantil, arte y orgullo comunitario

Alumnos de diversos plantes rindieron homenaje a la parroquia Eloy Alfaro.
SEGURIDAD

Fiscalía procesó a cinco personas por secuestro extorsivo en Macará

La Policía detuvo a cinco personas por secuestro extorsivo.
Asamblea da vía libre a eliminación del fondo partidario y promoción electoral y que se someterá a referéndum. FOTO: @AsambleaEcuador.
Asamblea
Asamblea

Asamblea Nacional aprueba reforma para eliminar fondo partidario en Ecuador

Alumnos de diversos plantes rindieron homenaje a la parroquia Eloy Alfaro.
Sociedad
Sociedad

Eloy Alfaro celebra 29 años de parroquialización con desfile cívico estudiantil, arte y orgullo comunitario

La Policía detuvo a cinco personas por secuestro extorsivo.
SEGURIDAD
SEGURIDAD

Fiscalía procesó a cinco personas por secuestro extorsivo en Macará

Los gastos invisibles del primer hijo sorprenden a muchas parejas. FOTO: Inteligencia Artificla (ChatGPT).
Economía
Economía

Los gastos invisibles del primer hijo impactan la economía familiar

Parte de los detenidos durante el operativo que permitió el decomiso de miles de dosis de droga.
Crónica
Crónica

Operativos en tres provincias decomisaron miles de dosis de droga

Policía captura en el Centro Histórico a preso repatriado desde Colombia
Nacional
Nacional

Detienen en Quito a uno de los reos que fueron deportados a Colombia y que reingresó ilegalmente al país

Un grupo de mujeres vinculadas al sector turístico, busca que el sombrero de paja toquilla transforme los viernes en Manta.
Sociedad
Sociedad

"Viernes de Sombrero": Manta luce con orgullo su paja toquilla y locales ofrecen promociones

Negocios

Los gastos invisibles del primer hijo sorprenden a muchas parejas. FOTO: Inteligencia Artificla (ChatGPT).
Economía

Los gastos invisibles del primer hijo impactan la economía familiar

Expertos en planificación financiera y salud familiar coinciden en que, además de los gastos básicos, las parejas primerizas deben prepararse para asumir costos adicionales.
Banco Pichincha registró el lunes casi el triple de retiros de dinero, en comparación con días habituales. (Mall El Jardín)
Banca
Banca

Banco Pichincha registró el lunes casi el triple de retiros de dinero, en comparación con días habituales

Planes de bajo costo permiten a los jóvenes socializar sin endeudarse.
Economía
Economía

Jóvenes optan por actividades económicas para socializar sin afectar sus finanzas

Primeros pasos financieros al independizarse: cómo organizar los ingresos mensuales. FOTO: Inteligencia Artificial (ChatGPT).
Economía
Economía

Jóvenes que viven solos: claves para administrar sus ingresos sin endeudarse

Corte Constitucional de Ecuador suspendió provisionalmente la conversión obligatoria de cooperativas a bancos
Banca
Banca

Corte Constitucional de Ecuador suspendió provisionalmente la conversión obligatoria de cooperativas a bancos

Política

Tres atentados en Manta dejaron una persona muerta y cuatro heridas.
Sicariato

Tres atentados al estilo sicariato dejan una persona muerta y cuatro heridos, en Manta

Tres atentados al estilo sicariato en Manta, Ecuador, el 7 de agosto de 2025, dejaron una persona muerta y cuatro heridas, elevando la alerta policial en la ciudad.
Asamblea da vía libre a eliminación del fondo partidario y promoción electoral y que se someterá a referéndum. FOTO: @AsambleaEcuador.
Asamblea
Asamblea

Asamblea Nacional aprueba reforma para eliminar fondo partidario en Ecuador

Ecuador

Asamblea da vía libre a eliminación del fondo partidario y promoción electoral y que se someterá a referéndum. FOTO: @AsambleaEcuador.
Asamblea

Asamblea Nacional aprueba reforma para eliminar fondo partidario en Ecuador

La propuesta, impulsada por el presidente Daniel Noboa, será sometida a referéndum para su ratificación por la ciudadanía.
Alumnos de diversos plantes rindieron homenaje a la parroquia Eloy Alfaro.
Sociedad
Sociedad

Eloy Alfaro celebra 29 años de parroquialización con desfile cívico estudiantil, arte y orgullo comunitario

¿Estás siendo grabado Esta es la ubicación de las 40 cámaras que pueden multarte en Santo Domingo
Análisis
Análisis

¿Estás siendo grabado? Esta es la ubicación de las 40 cámaras que pueden multarte en Santo Domingo

¿Qué productos ecuatorianos sufren el golpe más fuerte de los aranceles de Trump?
Negocios
Negocios

¿Qué productos ecuatorianos sufren el golpe más fuerte de los aranceles de Trump?

Un grupo de mujeres vinculadas al sector turístico, busca que el sombrero de paja toquilla transforme los viernes en Manta.
Sociedad
Sociedad

“Viernes de Sombrero”: Manta luce con orgullo su paja toquilla y locales ofrecen promociones

Mundo

Redada encubierta en Los Ángeles detiene a 16 migrantes pese a orden judicial
Estados Unidos

Redada en camión de mudanzas enciende alarma en comunidad migrante de Los Ángeles

Una redada federal con táctica encubierta en Los Ángeles provocó temor en la comunidad migrante, al ejecutarse pese a una orden judicial restrictiva.
Francia enfrenta su peor incendio desde 1949: continúa activo aunque sin avanzar
Europa
Europa

El fuego en el sur de Francia «ya no avanza» aunque sigue sin estar controlado

Bolsonaro rompe el silencio: su defensa enfrenta al Supremo
Latinoamérica
Latinoamérica

La defensa de Jair Bolsonaro recurre el arresto domiciliario y niega el incumplimiento de las medidas cautelares

Junta militar de Birmania confirma fallecimiento de Myint Swe a los 74 años
Asia
Asia

Muere el presidente de Myanmar elegido por la junta tras un año apartado del cargo por problemas de salud

Trump anuncia aranceles del 100% para chips y semiconductores importados
Estados Unidos
Estados Unidos

Trump anuncia aranceles del 100% para chips y semiconductores importados

Opinión

Comunidad

Seguridad

Tres atentados en Manta dejaron una persona muerta y cuatro heridas.
Sicariato

Tres atentados al estilo sicariato dejan una persona muerta y cuatro heridos, en Manta

Tres atentados al estilo sicariato en Manta, Ecuador, el 7 de agosto de 2025, dejaron una persona muerta y cuatro heridas, elevando la alerta policial en la ciudad.
La Policía detuvo a cinco personas por secuestro extorsivo.
Crónica
Crónica

Fiscalía procesó a cinco personas por secuestro extorsivo en Macará

Parte de los detenidos durante el operativo que permitió el decomiso de miles de dosis de droga.
Crónica
Crónica

Operativos en tres provincias decomisaron miles de dosis de droga

Policía captura en el Centro Histórico a preso repatriado desde Colombia
Nacional
Nacional

Detienen en Quito a uno de los reos que fueron deportados a Colombia y que reingresó ilegalmente al país

Se trata del segundo hecho violento en lo que va del día en el barrio La Paz
Sicariato
Sicariato

Un hombre fue asesinado en el portal de una vivienda en el barrio La Paz, en Manta

Deportes

Nilson Angulo anota en la victoria 3-0 de Anderlecht ante Sheriff Tiraspol
Fútbol

Nilson Angulo anota en la victoria 3-0 de Anderlecht ante Sheriff Tiraspol

Ecuatorianos
Ecuatorianos

Moisés Caicedo reacciona tras quedar fuera de la lista al Balón de Oro 2025: “A seguir trabajando”

Moisés Caicedo reacciona tras quedar fuera de la lista al Balón de Oro 2025 “A seguir trabajando”
Ecuatorianos
Ecuatorianos

Moisés Caicedo y Willian Pacho, las ausencias en el Balón de Oro 2025; reconocido periodista español critica que no esté Pacho

Moisés Caicedo y Willian Pacho, las ausencias en el Balón de Oro 2025; reconocido periodista critica que no esté Pacho
Fútbol
Fútbol

Exapromo Costa avanza a semifinales tras suspensión de LDU El Carmen por incumplimiento

Moisés Caicedo reacciona tras quedar fuera de la lista al Balón de Oro 2025 “A seguir trabajando”
Ecuatorianos
Ecuatorianos

Moisés Caicedo reacciona tras quedar fuera de la lista al Balón de Oro 2025: “A seguir trabajando”

Moisés Caicedo y Willian Pacho, las ausencias en el Balón de Oro 2025; reconocido periodista critica que no esté Pacho
Ecuatorianos
Ecuatorianos

Moisés Caicedo y Willian Pacho, las ausencias en el Balón de Oro 2025; reconocido periodista español critica que no esté Pacho

DEPORTES
DEPORTES

Exapromo Costa avanza a semifinales tras suspensión de LDU El Carmen por incumplimiento

Fútbol

Espectáculos

Kylie Jenner sorprende hablando español y causa revuelo en redes sociales
Farándula

Kylie Jenner sorprende hablando español y causa revuelo en redes sociales

Confesión
Confesión

Khloé Kardashian rompe el silencio: «La maternidad no es perfecta, pero es lo más real que tengo»

Khloé Kardashian rompe el silencio: "La maternidad no es perfecta, pero es lo más real que tengo"
Farándula
Farándula

La artista Michelle Cordero revela problemas de salud que afectan su peso

Michelle Cordero respondió a quienes la critican sobre su cambio físico
Confesión
Confesión

La actriz mexicana Marlene Favela abre su corazón a un misterioso hombre

La actriz mexicana Marlene Favela abre su corazón a un misterioso hombre
Khloé Kardashian rompe el silencio: "La maternidad no es perfecta, pero es lo más real que tengo"
Confesión
Confesión

Khloé Kardashian rompe el silencio: «La maternidad no es perfecta, pero es lo más real que tengo»

Michelle Cordero respondió a quienes la critican sobre su cambio físico
Farándula
Farándula

La artista Michelle Cordero revela problemas de salud que afectan su peso

La actriz mexicana Marlene Favela abre su corazón a un misterioso hombre
ESPECTáCULOS
ESPECTáCULOS

La actriz mexicana Marlene Favela abre su corazón a un misterioso hombre

Vida

Google integra funciones de tutoría personalizada en Gemini con el nuevo modo de aprendizaje guiado
Ciencia y Tecnología

Google convierte Gemini en un tutor personal para los estudiantes con ‘Aprendizaje guiado’

Ciencia y Tecnología
Ciencia y Tecnología

OpenAI informó que ChatGPT ejecuta actualmente más de 2.500 millones de consultas cada día

ChatGPT ejecuta actualmente más de 2.500 millones de consultas cada día
Ciencia y Tecnología
Ciencia y Tecnología

TikTok apuesta por la seguridad digital para familias y creadores de contenido

TikTok apuesta por la seguridad digital para familias y creadores de contenido
Salud
Salud

El “enemigo silencioso”: descubre cómo el exceso de cortisol daña tu cuerpo

¿Qué es el cortisol y cuál es su función en el cuerpo humano?
ChatGPT ejecuta actualmente más de 2.500 millones de consultas cada día
Ciencia y Tecnología
Ciencia y Tecnología

OpenAI informó que ChatGPT ejecuta actualmente más de 2.500 millones de consultas cada día

TikTok apuesta por la seguridad digital para familias y creadores de contenido
VIDA
VIDA

TikTok apuesta por la seguridad digital para familias y creadores de contenido

¿Qué es el cortisol y cuál es su función en el cuerpo humano?
VIDA
VIDA

El “enemigo silencioso”: descubre cómo el exceso de cortisol daña tu cuerpo

Gastronomía

Desmenuzado de pescado: un plato típico fácil y nutritivo
GASTRONOMíA

Cómo hacer pescado desmenuzado: ingredientes, preparación y recomendaciones

GASTRONOMíA

¡La mejor torta de zanahoria que probarás! Aprende a hacerla en casa con esta receta

Shakshuka El secreto de un desayuno mediterráneo que conquistará tu paladar
GASTRONOMíA

Shakshuka: El secreto de un desayuno mediterráneo que conquistará tu paladar

¿Sin ideas para cocinar? Aprende a hacer tallarín de pollo en solo 4 pasos
GASTRONOMíA

Tallarín de pollo: una opción práctica y nutritiva para el almuerzo diario

