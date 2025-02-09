Desde este 7 de agosto del 2025, Ecuador debe enfrentar una sobretasa arancelaria de hasta 29,9% en productos como el brócoli, generando preocupación en exportadores y autoridades.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Militares y autoridades de control intervinieron una concesión minera presuntamente utilizada por un grupo armado para minería ilegal en el cantón Camilo Ponce Enríquez.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Actualidad
Negocios
Expertos en planificación financiera y salud familiar coinciden en que, además de los gastos básicos, las parejas primerizas deben prepararse para asumir costos adicionales.
Política
Tres atentados al estilo sicariato en Manta, Ecuador, el 7 de agosto de 2025, dejaron una persona muerta y cuatro heridas, elevando la alerta policial en la ciudad.
Ecuador
La propuesta, impulsada por el presidente Daniel Noboa, será sometida a referéndum para su ratificación por la ciudadanía.
SI NO TE VEN, NO EXISTES.
¡HAZ QUE TE ENCUENTREN!
SÚMATE AL NEWSLETTER
Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.
Mundo
Una redada federal con táctica encubierta en Los Ángeles provocó temor en la comunidad migrante, al ejecutarse pese a una orden judicial restrictiva.
¡Noticias al instante!
Entérate de lo más importante, al momento.
Opinión
Seguridad
Tres atentados al estilo sicariato en Manta, Ecuador, el 7 de agosto de 2025, dejaron una persona muerta y cuatro heridas, elevando la alerta policial en la ciudad.