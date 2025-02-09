La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) estrena directiva con Oswaldo Chica al frente, tras la salida de Richard Gómez. El Ministerio del Trabajo formalizó el cambio el 28 de agosto, marcando un nuevo rumbo para la organización.
Militares y autoridades de control intervinieron una concesión minera presuntamente utilizada por un grupo armado para minería ilegal en el cantón Camilo Ponce Enríquez.
Invertir en Ecuador es accesible para principiantes. Los depósitos a plazo, fondos de renta fija y acciones estables son opciones que parecen ser seguras.
Las autoridades de Guyana denuncian un ataque desde Venezuela contra una embarcación electoral en medio de tensiones.
Una manifestación pacifista en Colonia, Alemania, terminó en violentos enfrentamientos con 150 heridos. La Policía y los convocantes se acusan mutuamente.
Un joven de 28 años murió en Cotocollao, Quito, tras un incidente con policías. La Fiscalía y la Policía investigan el caso.