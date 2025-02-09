COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Nueva directiva de la Central Universitaria de Trabajadores (CUT) Oswaldo Chica toma el mando hasta 2027
ECUADOR

Nueva directiva de la Central Universitaria de Trabajadores (CUT) Oswaldo Chica toma el mando hasta 2027

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) estrena directiva con Oswaldo Chica al frente, tras la salida de Richard Gómez. El Ministerio del Trabajo formalizó el cambio el 28 de agosto, marcando un nuevo rumbo para la organización.
Grisel Trejo, entrenadora y atleta físico-culturista, relata su camino desde Venezuela hasta Manta y su represnetación a Ecuador en competencias internacionales.
MANTA
MANTA

Grisel Trejo: trayectoria y logros en el físico-culturismo desde Manta en la provincia de Manabí

El Parque Forestal de Guayaquil se convirtió en un espacio de emprendimiento y reactivación económica con más de 100 comerciantes.
GUAYAQUIL
GUAYAQUIL

Feria de emprendimiento en Guayaquil reunió a más de 100 comerciantes en el Parque Forestal

El Municipio de Guayaquil ejecuta trabajos de mantenimiento vial en la ciudad para mejorar la movilidad y reforzar la seguridad.
GUAYAQUIL
GUAYAQUIL

Municipio de Guayaquil avanza con plan integral de mantenimiento vial en varios sectores de la ciudad

Quito Fiscalía dicta prisión preventiva para dos policías tras la muerte de un joven en Cotocollao
SEGURIDAD
SEGURIDAD

Quito: Fiscalía dicta prisión preventiva para dos policías tras la muerte de un joven en Cotocollao

Gobierno
Gobierno

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Militares y autoridades de control intervinieron una concesión minera presuntamente utilizada por un grupo armado para minería ilegal en el cantón Camilo Ponce Enríquez.
Guyana denuncia disparos desde Venezuela a una embarcación que transportaba material electoral

Al menos nueve muertos y decenas de heridos por un sismo en el este de Afganistán

¡Ni con el regaño de los hinchas! Barcelona SC perdió por 3-2 ante Católica en el Monumental

Adiós a la ‘Abuela de Hierro’: María Koltakova, la veterana de guerra que desafió la edad, muere a los 104 años

Violenta jornada en Santo Domingo y La Concordia deja tres fallecidos y cinco heridos
SEGURIDAD
SEGURIDAD

Violenta jornada en Santo Domingo y La Concordia deja tres fallecidos y cinco heridos

Expulsión definitiva para alumna agresora tras violento caso en Quito
QUITO
QUITO

Expulsión definitiva para alumna agresora tras violento caso en Quito

Fiestas de fundación de Monterrey incluyen 25 actos culturales, deportivos y cívicos
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO

Fiestas de fundación de Monterrey incluyen 25 actos culturales, deportivos y cívicos

La obra fue financiada con una inversión cercana a los 300 mil dólares mediante un crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador.
MANABí
MANABí

Nuevo puente en Cerro Verde de Tosagua facilita transporte de dos millones de quintales de maíz

SIN CATEGORíA

¡Por fin en casa! Úrsula Strenge y su hija Camila regresan a Guayaquil tras dura batalla médica

SIN CATEGORíA

Senae advierte sobre página falsa que estafa con el Formulario de Registro Aduanero

MUNDO

Enfrentamientos en Alemania: 150 heridos en protesta por la paz

SIN CATEGORíA

Deportivo Cuenca logra empatar con Orense en los últimos minutos de su duelo

Europa
Europa

Enfrentamientos en Alemania: 150 heridos en protesta por la paz

SIN CATEGORíA
SIN CATEGORíA

Deportivo Cuenca logra empatar con Orense en los últimos minutos de su duelo

SIN CATEGORíA

Guyana denuncia disparos desde Venezuela a una embarcación que transportaba material electoral

SIN CATEGORíA

Al menos nueve muertos y decenas de heridos por un sismo en el este de Afganistán

SIN CATEGORíA

¡Ni con el regaño de los hinchas! Barcelona SC perdió por 3-2 ante Católica en el Monumental

SIN CATEGORíA

Adiós a la ‘Abuela de Hierro’: María Koltakova, la veterana de guerra que desafió la edad, muere a los 104 años

Europa
Europa

Enfrentamientos en Alemania: 150 heridos en protesta por la paz

Negocios

¿Cómo invertir en Ecuador sin perder tu dinero?
Economía

¿Cómo invertir en Ecuador sin perder tu dinero?

Invertir en Ecuador es accesible para principiantes. Los depósitos a plazo, fondos de renta fija y acciones estables son opciones que parecen ser seguras.
La piña ecuatoriana Golden es muy apreciada por su sabor dulce, jugosidad y su irresistible aroma
Agro
Agro

La piña ecuatoriana Golden es muy apreciada por su sabor dulce, jugosidad y su irresistible aroma

Las exportaciones totales de Ecuador aumentaron 11% entre enero y junio de 2025, según datos oficiales. (Pexels)
Comercio
Comercio

Las exportaciones totales de Ecuador aumentaron 11% entre enero y junio de 2025, según datos oficiales

Ecuador y Japón fortalecerán sus relaciones bilaterales de comercio, inversión, industria y tecnología con firma de memorando de cooperación. (Presidencia de Ecuador)
Comercio
Comercio

Ecuador y Japón fortalecerán sus relaciones bilaterales de comercio, inversión, industria y tecnología con firma de memorando de cooperación

Régimen 4x4 tus pedidos en Temu y Shein ahora cuestan $20 más en Ecuador
Comercio
Comercio

Régimen 4X4: tus pedidos en Temu y Shein ahora cuestan $20 más en Ecuador

Política

Guyana denuncia disparos desde Venezuela a una embarcación que transportaba material electoral

Las autoridades de Guyana denuncian un ataque desde Venezuela contra una embarcación electoral en medio de tensiones.
Gobierno

Nueva directiva de la Central Universitaria de Trabajadores (CUT) Oswaldo Chica toma el mando hasta 2027

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) estrena directiva con Oswaldo Chica al frente, tras la salida de Richard Gómez. El Ministerio del Trabajo formalizó el cambio el 28 de agosto, marcando un nuevo rumbo para la organización.
Grisel Trejo, entrenadora y atleta físico-culturista, relata su camino desde Venezuela hasta Manta y su represnetación a Ecuador en competencias internacionales.
Entrevista
Entrevista

Grisel Trejo: trayectoria y logros en el físico-culturismo desde Manta en la provincia de Manabí

El Parque Forestal de Guayaquil se convirtió en un espacio de emprendimiento y reactivación económica con más de 100 comerciantes.
Sociedad
Sociedad

Feria de emprendimiento en Guayaquil reunió a más de 100 comerciantes en el Parque Forestal

El Municipio de Guayaquil ejecuta trabajos de mantenimiento vial en la ciudad para mejorar la movilidad y reforzar la seguridad.
Obra Pública
Obra Pública

Municipio de Guayaquil avanza con plan integral de mantenimiento vial en varios sectores de la ciudad

Los trabajos abarcan desde bacheo asfáltico hasta repavimentación con hormigón.
Sociedad
Sociedad

Compromiso con la movilidad: Guayaquil renueva sus vías con intervenciones integrales

Mundo

Enfrentamientos en Alemania: 150 heridos en protesta por la paz
Europa

Enfrentamientos en Alemania: 150 heridos en protesta por la paz

Una manifestación pacifista en Colonia, Alemania, terminó en violentos enfrentamientos con 150 heridos. La Policía y los convocantes se acusan mutuamente.
El Papa León XIV ora por víctimas de tiroteo en escuela católica de EE. UU.
Vaticano
Vaticano

El Papa pide el cese de «la pandemia de las armas» después del tiroteo en una escuela católica en Minneapolis

Multitud despide flotilla humanitaria en Barcelona: arranca misión internacional hacia Gaza
Europa
Europa

¿Qué es la Flotilla de la Libertad que parte de Barcelona rumbo a Gaza con activistas y políticos a bordo?

Entregan sin vida a Carlos Cárdenas Zepeda, detenido por la Policía de Nicaragua
Centroamérica
Centroamérica

Muere un opositor al gobierno de Nicaragua bajo custodia policial en el segundo caso similar en una semana

El 1 de mayo de 1945, Joseph y Magda Goebbels decidieron matar a sus seis hijos para que no vivieran en un mundo sin el Tercer Reich. Posteriormente, Joseph disparó a su esposa y luego se suicidó.
Global
Global

El poder de la mentira: El legado de Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda nazi

Seguridad

Nacional

Quito: Fiscalía dicta prisión preventiva para dos policías tras la muerte de un joven en Cotocollao

Un joven de 28 años murió en Cotocollao, Quito, tras un incidente con policías. La Fiscalía y la Policía investigan el caso.
Violenta jornada en Santo Domingo y La Concordia deja tres fallecidos y cinco heridos
Crónica
Crónica

Violenta jornada en Santo Domingo y La Concordia deja tres fallecidos y cinco heridos

Suben a 337 las muertes violentas en Manta en lo que va del 2025
Sicariato
Sicariato

Manta registra tres nuevas muertes violentas en menos de 48 horas

Fuerte choque entre ambulancia y vehículo deja heridos en Machala esta mañana
Accidente
Accidente

Accidente entre ambulancia y vehículo particular deja heridos en Machala

Tragedia en Urdaneta: niña cae al río y pierde la vida pese a esfuerzos por salvarla
Drama
Drama

Niña de 3 años fallece ahogada tras caer al río en el cantón Urdaneta

Deportes

Delfín busca terminar su mala racha frente a Libertad
Fútbol Liga Pro A

Delfín busca romper su racha negativa ante Libertad en el Jocay

Fútbol Liga Pro A
Fútbol Liga Pro A

Macará frustra a Liga de Quito con un gol agónico de Federico Paz

Fútbol Liga Pro A
Fútbol Liga Pro A

Manta suma ocho partidos sin ganar tras caer 2-0 ante Mushuc Runa

Manta vuelve a perder y se complica en la LigaPro.
Ecuatorianos
Ecuatorianos

Keny Arroyo deja Besiktas y se incorpora al Cruzeiro por USD 7 millones

Fútbol Liga Pro A
Fútbol Liga Pro A

Macará frustra a Liga de Quito con un gol agónico de Federico Paz

Fútbol Liga Pro A
Fútbol Liga Pro A

Manta suma ocho partidos sin ganar tras caer 2-0 ante Mushuc Runa

DEPORTES
DEPORTES

Keny Arroyo deja Besiktas y se incorpora al Cruzeiro por USD 7 millones

Espectáculos

Últimas horas para votar por el bolón y el encebollado en el Mundial de Desayunos de Ibai
Novedades

Últimas horas para votar por el bolón y el encebollado en el Mundial de Desayunos de Ibai

Música
Música

Drone impacta en el rostro de Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, durante concierto en Chiclayo

Farándula
Farándula

Toño Navarrete dice “Cásate conmigo” a su novia: ¿Se viene la boda del año?

Novedades
Novedades

Ibai Llanos: “Hasta el presidente de Ecuador pidiendo votos», sobre el Mundial de los desayunos

Música
Música

Drone impacta en el rostro de Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, durante concierto en Chiclayo

Farándula
Farándula

Toño Navarrete dice “Cásate conmigo” a su novia: ¿Se viene la boda del año?

ESPECTáCULOS
ESPECTáCULOS

Ibai Llanos: “Hasta el presidente de Ecuador pidiendo votos», sobre el Mundial de los desayunos

Vida

¿Tu taza del trabajo es un nido de bacterias?
Bienestar

¿La taza que usas en el trabajo es un nido de bacterias?

Bienestar
Bienestar

La falta de sueño acumulado afecta funciones cognitivas y salud cardiovascular, advierten expertos

Bienestar
Bienestar

Si crees que vinagre blanco y de limpieza son lo mismo, estás equivocado: ‘No debe tener contacto con la piel»

Bienestar
Bienestar

La clave de la felicidad está en algo que haces a diario, y no tiene que ver con dinero o fama

Bienestar
Bienestar

La falta de sueño acumulado afecta funciones cognitivas y salud cardiovascular, advierten expertos

VIDA
VIDA

Si crees que vinagre blanco y de limpieza son lo mismo, estás equivocado: ‘No debe tener contacto con la piel»

VIDA
VIDA

La clave de la felicidad está en algo que haces a diario, y no tiene que ver con dinero o fama

Gastronomía

Cómo preparar cebolla caramelizada: receta paso a paso y recomendaciones
GASTRONOMíA

¡Transforma tus platos! Aprende a hacer cebolla caramelizada con esta receta infalible

¿Buscas un desayuno contundente? Prueba este bolón mixto con bistec al estilo ecuatoriano
GASTRONOMíA

Cómo preparar bolón mixto de verde con queso, chicharrón y bistec: paso a paso

Conoce los ingredientes y proceso para cocinar sopa de hueso blanco en casa
GASTRONOMíA

El secreto detrás de la sopa de hueso blanco que conquista mesas ecuatorianas

Esta es la receta de la sopa de queso que nunca falla en la mesa
GASTRONOMíA

La sopa de queso casera, un plato tradicional que preserva la identidad gastronómica ecuatoriana

