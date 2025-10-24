12 detenidos por fuga de alias Fede en Ecuador, entre ellos hay dos militares

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció este viernes 24 de octubre de 2025 el éxito del operativo «Cacería», que resultó en la captura de 12 personas —dos militares, seis agentes penitenciarios y cuatro reos implicados en la fuga de Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, cabecilla del grupo delictivo organizado Los Águilas. La acción, coordinada por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, se ejecutó en las provincias de Pichincha y Guayas, con 12 allanamientos realizados durante la madrugada de este viernes. Reimberg destacó que la investigación previa permitió vincular evidencias directas a la banda, responsable de la evasión ocurrida en junio en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.

Alias Fede, recapturado el 2 de octubre en Medellín, Colombia, mediante un esfuerzo conjunto entre autoridades ecuatorianas y colombianas, rindió versión ante la Fiscalía que facilitó las detenciones. El cabecilla permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayas. Por su parte, el Gobierno ecuatoriano avanza en su extradición solicitada por Estados Unidos por delitos de narcotráfico y crimen transnacional.

Fuga de Fede y seguridad penitenciaria

La fuga de alias Fede se registró el 20 de junio de 2025 en la Penitenciaría del Litoral, el centro carcelario más poblado y conflictivo de Ecuador, con capacidad para más de 10.000 internos pero que alberga alrededor de 11.000 según datos del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI). El escape ocurrió cuando un grupo de militares encapuchados realizó una requisa en el pabellón 12, ala 4. Según informes del SNAI, Fede se hizo pasar por un agente de seguridad, vistió un uniforme militar y salió por el acceso principal del policlínico. La fuga se dio con presunta complicidad interna que involucró sobornos estimados en más de un millón de dólares .

Alias Fede acumula antecedentes desde 2009, incluyendo procesos por asesinato, robo, tenencia ilegal de armas en múltiples ocasiones (2011, 2021, 2022, 2023) y tráfico de drogas, por el que fue detenido inicialmente en Daule, Guayas, durante el operativo Gran Fénix, donde se incautaron cocaína y armas .

Además, Reimberg reveló detalles de otro operativo realizado el jueves 23 de octubre en el norte de Guayaquil, que desarticuló una red internacional de tráfico de armas. “El trabajo conjunto con países aliados es clave en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, declaró el ministro, enfatizando la coordinación con una agencia estadounidense. La intervención interceptó un cargamento de electrodomésticos que ocultaba partes de ocho fusiles de asalto, incautando además dos vehículos asociados a la estructura transnacional. Cinco ciudadanos ecuatorianos fueron detenidos en el lugar. (39)