$1,6 millones para darle mantenimiento a la vía Portoviejo-Montecristi; casetas del peaje serían desmanteladas

1,6 millones de dólares invertirá el Gobierno Nacional en el mantenimiento de la vía Portoviejo – Montecristi, a poco de cumplirse un año del fin de la concesión a cargo del Gobierno Provincial de Manabí (GPM).

Según se informó, este lunes se abren los sobres que contienen las ofertas del proceso para la contratación de obras de mantenimiento para esta arteria vial, de unos 25 kilómetros.

Desmontarán las casetas del peaje en la vía Portoviejo-Montecristi

Gerardo Giler, subsecretario de la zona 4 del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), informó que el trámite fue ingresado al portal de compras públicas el pasado 19 de diciembre. “El tramo a intervenir comprende desde el puente Bellavista, en Portoviejo, hasta la llegada a Montecristi, sector que anteriormente estaba considerado dentro de un proceso de delegación”, explicó el funcionario.

El proyecto prevé iniciar las obras a inicios de febrero, aunque dependerá de las lluvias. Entre los trabajos específicos que se ejecutarán constan la reparación y arreglo de alcantarillas, que han generado deformaciones en la estructura vial. Así como bacheo menor y mayor en distintos tramos; y señalización horizontal y vertical, principalmente en las zonas afectadas.

Además, se intervendrá de forma integral la estructura de la vía en los sectores dañados, retirando las capas deterioradas para su reconstrucción, detalló el subsecretario.

Según Giler, de acuerdo con lo conocido hasta el momento, se eliminarán las casetas del peaje.

La Prefectura busca un nuevo contrato de concesión

Además, detalló que en los próximos meses se reunirán con la Prefectura para revisar los informes y hacer las liquidaciones. Esto, tanto de la parte física como de la parte contable, añadió el funcionario.

En la actualidad, la Prefectura gestiona con el MIT la firma de un nuevo convenio para administrar esta vía. El Gobierno finalizó la anterior concesión de forma unilateral en abril pasado.

La concesión de la vía a Montecristi

El 3 abril de 2025, el Gobierno Nacional de Ecuador, a través del entonces Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), anunció la terminación unilateral y anticipada del convenio de delegación de la vía Portoviejo – Montecristi, que había sido administrada por la Prefectura de Manabí (vía Manabí Vial EP) desde 2006.

La medida se fundamentó en presuntos incumplimientos en el mantenimiento de la infraestructura y la falta de entrega de información técnica. El ministro Roberto Luque sostuvo que el cobro del peaje (0,50 USD) era “injusto” debido al deterioro de la calzada. Ordenó la suspensión inmediata del cobro y la intervención estatal con una inversión inicial estimada en 3 millones de dólares.

Por su parte, el prefecto Leonardo Orlando calificó la decisión como un “golpe a la autonomía”. Aunque un juez de Portoviejo dictó una medida cautelar el 10 de abril para suspender provisionalmente la resolución, la disputa escaló a instancias judiciales superiores. Esto, marcó un punto crítico en la relación entre el Gobierno central y la administración provincial manabita. (13).