Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Crónica

Más de 20 internos fallecidos se reportan en el Centro de Privación de Libertad Nº 1 de Machala, provincia de El Oro

El Centro de Privación de Libertad N.º 1, conocido como la cárcel de Machala, fue escenario de un segundo hallazgo mortal este domingo. Cerca de las 18h30, autoridades confirmaron preliminarmente la muerte de otros 21 reos, apenas 14 horas después de un primer hecho violento en el mismo recinto.
Más de 20 internos fallecidos se reportan en el Centro de Privación de Libertad Nº 1 de Machala, provincia de El Oro. (Referencial-Policía Nacional)
Un nuevo hecho trágico se reportó la tarde de este domingo 9 de noviembre en el interior de la cárcel de Machala. Durante un procedimiento de conteo rutinario realizado por agentes penitenciarios, se descubrió a un grupo de veintiún privados de libertad sin signos vitales. El hallazgo tuvo lugar específicamente en la tercera planta del centro carcelario, generando una nueva alerta máxima en el sistema penitenciario local.

