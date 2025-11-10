Más de 20 internos fallecidos se reportan en el Centro de Privación de Libertad Nº 1 de Machala, provincia de El Oro

Este suceso se registra apenas 14 horas después de una primera masacre ocurrida la madrugada del mismo domingo, la cual ya había dejado un saldo lamentable de cuatro fallecidos y 34 heridos. La repetición de hechos violentos en un lapso tan corto ha evidenciado una crítica situación de seguridad interna en este centro de rehabilitación social.

Investigación en curso y caos interno en la cárcel de Machala

Según informes preliminares de la Policía Nacional, la causa presunta de las muertes podría ser asfixia, aunque esto permanece bajo verificación forense. Equipos especializados de la Dinased y Criminalística arribaron al lugar para el levantamiento de cuerpos y la fijación de indicios que permitan esclarecer las circunstancias de estas nuevas muertes. Fuentes internas describieron el ambiente como de absoluto caos tras el descubrimiento.

Angustia en los exteriores

Mientras se reforzaba la seguridad perimetral con efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para contener posibles nuevos disturbios, en los exteriores la tensión aumentaba. Cerca de un centenar de familiares se congregó exigiendo información, gritando consignas por la falta de noticias sobre la integridad de los internos. Hasta las 19h00, el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) no había emitido una confirmación oficial con la lista de víctimas de este segundo incidente en la cárcel de Machala.