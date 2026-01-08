COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Delincuencia

51 allanamientos en Guayaquil y Durán dejan 36 aprehensiones por delitos organizados

Las investigaciones previas identificaron inmuebles utilizados por los grupos conocidos como Igualitos, Fénix, Águilas y Chone Killers como bases para planificar delitos y almacenar elementos ilícitos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Apolo 1.0 impacta estructuras criminales con 36 arrestos y recuperación de vehículos robados en el Guayas
Apolo 1.0 impacta estructuras criminales con 36 arrestos y recuperación de vehículos robados en el Guayas

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Policía Nacional llevó a cabo el operativo Apolo 1.0, que resultó en la detención de 36 personas y la incautación de arsenal, sustancias ilícitas, vehículos robados y material explosivo, en 51 allanamientos simultáneos realizados en sectores de ambos cantones de la provincia del Guayas, según indicó el ministro John Reimberg.

La intervención tuvo como objetivo impactar las operaciones de cuatro grupos de delincuencia organizada dedicados a actividades como secuestro, extorsión y microtráfico.

Allanamientos simultáneos contra estructuras criminales

Los procedimientos se ejecutaron de manera coordinada.  Las investigaciones previas identificaron inmuebles utilizados por los grupos conocidos como Igualitos, Fénix, Águilas y Chone Killers como bases para planificar delitos y almacenar material ilícito, según indicó el Ministro del Interior, John Reimberg, mediante su cuenta de X. 

Durante los registros, realizados con órdenes judiciales, los agentes capturaron a 36 individuos presuntamente relacionados con estas organizaciones. Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades para los procesos correspondientes. 

Detalles del decomiso de indicios

El operativo permitió la incautación de diversos objetos vinculados a actividades delictivas. Entre los principales indicios figuran 18 armas de fuego, 129 municiones y 5 alimentadores. 

Además, se decomisaron 2 kilogramos de sustancias estupefacientes, presumiblemente destinadas al microtráfico local.

Las autoridades también recuperaron 25 motocicletas robadas, 2 tricimotos y 9 vehículos reportados como sustraídos, que habrían sido empleados para cometer ilícitos o para la movilidad de los integrantes de los grupos.

Hallazgos adicionales y análisis en curso

Otros elementos incautados incluyen 12 teléfonos celulares y 15 electrodomésticos, los cuales serán sometidos a análisis para determinar su relación con las investigaciones. Entre lo decomisado también se encuentran 24 unidades de material explosivo. 

La Policía Nacional indicó que los indicios serán incorporados a los procesos investigativos en desarrollo. 

Inseguridad en la provincia del Guayas

La provincia del Guayas ha sido escenario de múltiples operativos similares en los últimos años, dirigidos a contrarrestar el accionar de bandas vinculadas al crimen organizado. Acciones como esta buscan recuperar la tranquilidad en sectores afectados por extorsiones, secuestros y distribución de drogas a pequeña escala.

Las autoridades indican que estos despliegues se planifican con base en inteligencia policial y continuarán ejecutándose durante los próximos días.  (39) 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio político contra Mario Godoy avanza en la Asamblea Nacional con respaldo del oficialismo

Temblor de magnitud 5,6 en la región Amazonas de Perú se sintió en ciudades ecuatorianas

51 allanamientos en Guayaquil y Durán dejan 36 aprehensiones por delitos organizados

Vicente Fernández revive con álbum póstumo ‘Tributo al rey, con banda’ y artistas de élite

Millones de inmigrantes en EE.UU. bajo vigilancia extrema: Trump intensifica deportaciones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio político contra Mario Godoy avanza en la Asamblea Nacional con respaldo del oficialismo

Temblor de magnitud 5,6 en la región Amazonas de Perú se sintió en ciudades ecuatorianas

51 allanamientos en Guayaquil y Durán dejan 36 aprehensiones por delitos organizados

Vicente Fernández revive con álbum póstumo ‘Tributo al rey, con banda’ y artistas de élite

Millones de inmigrantes en EE.UU. bajo vigilancia extrema: Trump intensifica deportaciones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio político contra Mario Godoy avanza en la Asamblea Nacional con respaldo del oficialismo

Temblor de magnitud 5,6 en la región Amazonas de Perú se sintió en ciudades ecuatorianas

Vicente Fernández revive con álbum póstumo ‘Tributo al rey, con banda’ y artistas de élite

Millones de inmigrantes en EE.UU. bajo vigilancia extrema: Trump intensifica deportaciones

Cenace garantiza el suministro eléctrico en Ecuador con reservas estratégicas y una inversión de 278 millones de dólares

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO