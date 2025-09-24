59 personas detenidas y 15 policías heridos deja hasta ahora el paro nacional en Ecuador.

En los tres primeros días del paro nacional en Ecuador, convocado por la Conaie contra la eliminación del subsidio al diésel, se reportaron protestas focalizadas.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, confirmó que las manifestaciones se desarrollan en puntos específicos de carreteras y no en las ciudades principales.

Paro nacional en Ecuador: ciudades en calma y carreteras con conflictos

Las zonas con mayor conflictividad son Cayambe y Quito, en Pichincha; Otavalo, en Imbabura; Guaranda, en Bolívar; Saquisilí, en Cotopaxi; Zamora, en Zamora Chinchipe; y Pastaza.

Rovira aclaró que “las ciudades están en relativa calma”, pero denunció que las carreteras “están siendo vandalizadas” por los manifestantes en varios puntos del país.

La funcionaria informó que existen 59 detenidos y 15 policías heridos. De los detenidos, trece ya tuvieron audiencia de flagrancia: doce con prisión preventiva y una mujer con medidas sustitutivas dictadas por la justicia.

Rovira también indicó que el Gobierno mantiene acercamientos con comunidades indígenas, organizaciones sociales y ciudadanos “para llegar a un entendimiento que permita mejores condiciones a la población indígena del país”. En estos encuentros se “socializan los incentivos” que ofrece el régimen para compensar el alza del diésel, cuyo precio subió a $2,80.

La ministra también remarcó que el presidente Daniel Noboa tomó medidas que otros gobiernos evitaron “pensando en su interés político”. “Este Gobierno ha demostrado que su único interés es el beneficio de sus ciudadanos”, afirmó la ministra en su intervención pública.

Conaie condiciona el diálogo

Sin embargo, los líderes del paro nacional en Ecuador mantienen su postura y recalcan que no se sentarán a dialogar mientras no se derogue el decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel. También rechazan la consulta popular convocada por el presidente Daniel Noboa.

Asimismo, la Conaie denunció este miércoles 24 de septiembre que el gobierno de Noboa supuestamente ordenó el bloqueo de cuentas bancarias pertenecientes a dirigentes, colaboradores y organizaciones sociales en Ecuador. Según la Confederación, esta medida busca frenar la acción política legítima en el marco del paro nacional convocado contra la eliminación del subsidio al diésel.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador señaló que la Superintendencia de Bancos ejecutó los bloqueos sin orden judicial, investigación previa ni respeto al debido proceso. Entre las cuentas afectadas se incluyen las de la propia Conaie y del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), sostiene la organización.

Hasta el momento, esta situación no ha sido confirmada de manera oficial. (07)