COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Elecciones

781 observadores nacionales e internacionales supervisarán proceso electoral del 16 de noviembre

De acuerdo con el reporte oficial del CNE, los 740 observadores nacionales y los 41 internacionales verificarán el cumplimiento de las normas electorales en cada etapa
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
CNE acredita a 781 observadores para Referéndum y Consulta Popular 2025
CNE acredita a 781 observadores para Referéndum y Consulta Popular 2025
CNE acredita a 781 observadores para Referéndum y Consulta Popular 2025
CNE acredita a 781 observadores para Referéndum y Consulta Popular 2025

Kathya Mero

Redacción ED.

Kathya Mero

Redacción ED.

kathyamero2000@gmail.com

El Consejo Nacional Electoral (CNE) acreditó a 781 observadores electorales —740 nacionales y 41 internacionales— para acompañar todas las fases del Referéndum y Consulta Popular 2025, que se celebrará el domingo 16 de noviembre en Ecuador. La información se difundió mediante cadena nacional de radio y televisión ,  con corte al 28 de octubre de 2025, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso.  La información también fue publicada en redes sociales de la institución. 

Acreditación de observadores

De acuerdo con el reporte oficial del CNE, los 740 observadores nacionales y los 41 internacionales verificarán el cumplimiento de las normas electorales en cada etapa. Esta práctica se aplica en todos los procesos electorales del país desde la creación del organismo en 1978, conforme al Código de la Democracia.

Observación internacional 

Ecuador ha recibido misiones internacionales en elecciones desde 2002. En el referendo de 2018, por ejemplo, se acreditaron 430 observadores, según registros del CNE. Para 2025, el número total de 781 representa un incremento del 81 % respecto a ese proceso. 

Los acreditados —provenientes de organizaciones civiles, universidades y entidades multilaterales— supervisan desde la impresión de papeletas hasta el escrutinio. Su informe final se publicará en el portal oficial del CNE dentro de los 15 días posteriores al cierre de urnas, conforme al reglamento vigente.

Preguntas del referendo

La Corte Constitucional aprobó tres preguntas para el referendo. Las interrogantes textuales son:

  1. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?
  2. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?
  3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400 000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?

Pregunta de la consulta popular

La Corte Constitucional aprobó una pregunta para la consulta popular. La interrogante textual es:

¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?”

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

781 observadores nacionales e internacionales supervisarán proceso electoral del 16 de noviembre

La dura autocrítica en Independiente del Valle tras la eliminación: “No fuimos el equipo que somos” y “Merecimos quedar afuera”

Otavalo cancela desfile del 31 de octubre y limita festejos a sesión solemne tras paro nacional

Feriado de Difuntos e Independencia de Cuenca: Gobierno proyecta 1,2 millones de viajeros y $70 millones por feriado

Ataque armado en velorio deja dos muertos en Manta y eleva a 435 las muertes violentas en el distrito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

781 observadores nacionales e internacionales supervisarán proceso electoral del 16 de noviembre

La dura autocrítica en Independiente del Valle tras la eliminación: “No fuimos el equipo que somos” y “Merecimos quedar afuera”

Otavalo cancela desfile del 31 de octubre y limita festejos a sesión solemne tras paro nacional

Feriado de Difuntos e Independencia de Cuenca: Gobierno proyecta 1,2 millones de viajeros y $70 millones por feriado

Ataque armado en velorio deja dos muertos en Manta y eleva a 435 las muertes violentas en el distrito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La dura autocrítica en Independiente del Valle tras la eliminación: “No fuimos el equipo que somos” y “Merecimos quedar afuera”

Otavalo cancela desfile del 31 de octubre y limita festejos a sesión solemne tras paro nacional

Feriado de Difuntos e Independencia de Cuenca: Gobierno proyecta 1,2 millones de viajeros y $70 millones por feriado

Ataque armado en velorio deja dos muertos en Manta y eleva a 435 las muertes violentas en el distrito

Así fue el ataque armado en el que murió un niño de dos años, un adulto y que dejó dos heridos en Portoviejo, según la Policía

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO