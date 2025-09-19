9 de Octubre elimina a El Nacional en penales y avanzó a los cuartos de final

El equipo 9 de Octubre eliminó a El Nacional, campeón defensor, este 18 de septiembre de 2025 en el Estadio Municipal de La Troncal, Ecuador. Lo hizo al ganar 5-3 en la tanda de penales tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario, en el partido de octavos de final de la Copa Ecuador 2025, destacando un error del portero David Cabezas.

El partido terminó con empate 1-1 en los 90 minutos, y la definición se resolvió en penales, con victoria 5-3 para los locales. 9 de Octubre se convirtió en el segundo clasificado a los cuartos de final, esperando al ganador de Cuenca Juniors vs. La Cantera de Pastaza.

Primer tiempo con ventaja local

Desde el inicio, 9 de Octubre mostró mayor iniciativa. En el minuto 4, Danne González abrió el marcador con un remate desde fuera del área que sorprendió al portero David Cabezas, quien falló en el control y permitió que el balón ingresara al arco. Cabezas, figura clave en la conquista de El Nacional en la edición 2024, cometió un error que definió el primer gol del partido.

A lo largo del primer tiempo, 9 de Octubre mantuvo presión ofensiva. En el minuto 26, los locales generaron peligro constante, mientras El Nacional luchó por recuperar el control. Al descanso, el marcador se mantenía 1-0, con los octubrinos dominando la posesión y obligando a los visitantes a defenderse en su área.

Segundo tiempo y empate tardío

En la segunda mitad, El Nacional buscó igualar. En el minuto 58, un gol de Juan Luis Anangonó fue anulado por posición adelantada, sin la revisión del VAR, que no se utilizó en el encuentro. Dos jugadas similares en ambos equipos también fueron invalidadas por la misma razón. En el minuto 59, la falta de tecnología generó controversia, pero el juego continuó.

Sobre el final, en el minuto 90+4, una falta en el área de 9 de Octubre resultó en penal a favor de El Nacional. Djorkaeff Reasco convirtió desde los once metros, empatando el partido 1-1 y forzando la tanda de penales. El entrenador de El Nacional, Juan Carlos Pérez, fue expulsado por protestas durante el segundo tiempo.

Tanda de penales decisiva

La definición por penales inició con Yilmar Celedón anotando el 1-0 para 9 de Octubre, pese a resbalarse en el disparo. Djorkaeff Reasco respondió para El Nacional (1-1). Ramírez marcó el 2-1, seguido por Jeremy David Mejía (2-2). Jairo Mairongo puso el 3-2, y Juan Luis Anangonó igualó (3-3).

Elkin Chichande anotó el 4-3 para 9 de Octubre, aunque Cabezas casi lo detiene. En el siguiente turno, el portero local Brandon Obregón atajó el disparo de Bryan de Jesús, manteniendo la ventaja 4-3. Finalmente, Cristian Díaz convirtió el 5-3, clasificando a 9 de Octubre a los cuartos de final.

Contexto de la Copa Ecuador

La Copa Ecuador 2025, organizada por la LigaPro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, reúne a 64 equipos de todas las categorías, desde la Serie A hasta la Segunda Categoría, en un formato de eliminación directa. El Nacional defendía el título ganado en 2024 al vencer a Independiente del Valle en la final. 9 de Octubre, dirigido por Walter Aristizábal, avanzó previamente eliminando a Técnico Universitario en 16avos de final por penales (5-3) tras un 0-0.

Equipos de la Serie B como 9 de Octubre han protagonizado sorpresas, eliminando a clubes de la Serie A. Los cuartos de final se disputarán en octubre, con el campeón clasificando a la Copa Sudamericana 2026.