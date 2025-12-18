Ataque armado en el cantón Montecristi dejó un hombre fallecido y a una de sus hermanas, herida

A Alfredo Moreira Reynel, de 45 años, conocido como “Pecho y Pulmón”, lo asesinaron la tarde de este miércoles 17 de diciembre en la parroquia Leonidas Proaño, de Montecristi. El crimen ocurrió cuando la víctima descansaba frente a su domicilio. Él tenía varios minutos de haber llegado de su lugar de labores, en una empresa procesadora de pescado. Según versiones, dos hombres armados que se movilizaban en una moto perpetraron el ataque.

Testigos relataron que los atacantes se aproximaron a la vivienda de Moreira Reynel a bordo de una motocicleta. Uno de los ocupantes descendió del vehículo y abrió fuego en al menos diez ocasiones contra la víctima. Moreira no tuvo oportunidad de reaccionar. El ataque se describió como rápido y directo, lo que generó pánico entre los moradores de este sector residencial de Montecristi.

Ataque armado en Montecristi causó pánico

El cuerpo de Alfredo Moreira quedó tendido frente a su domicilio, incluso con la ropa de trabajo puesta, lo que evidenciaría que recién llegaba a su empleo. Personal de emergencia confirmó su fallecimiento en el sitio debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala.

Durante el tiroteo, Lorena Moreira, hermana del fallecido, resultó herida por un proyectil. Vecinos del sector acudieron de inmediato para auxiliarla y coordinar su traslado a una casa de salud. De acuerdo con fuentes hospitalarias, la mujer permanece bajo atención médica y su estado de salud se mantiene reservado hasta el cierre de esta edición.

17 crímenes en los primeros 17 días de diciembre

Tras el hecho violento, unidades de la Policía Nacional acudieron al lugar para acordonar la escena y recabar indicios balísticos que permitan avanzar en las investigaciones. Agentes especializados iniciaron las diligencias para identificar a los responsables y determinar las causas del ataque. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este crimen.

Con este nuevo asesinato, el distrito policial Manta–Montecristi–Jaramijó registra 495 muertes violentas en lo que va de 2025, según cifras oficiales de la Policía. Este balance refleja el impacto sostenido de la violencia criminal en esta zona de la provincia de Manabí durante el presente año. En lo que respecta al mes de diciembre, las estadísticas policiales indican que en apenas 17 días se han registrado múltiples crímenes.

De manera específica, el cantón Montecristi contabiliza 90 asesinatos en lo que va de 2025. Esta cifra se aproxima a la barrera de las 100 muertes violentas anuales y supera ampliamente los registros de años anteriores, de acuerdo con datos comparativos de la Policía Nacional. Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan y que se reforzarán los operativos en el sector como parte de las acciones para enfrentar la violencia. (17)