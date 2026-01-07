COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

Sicarios asesinaron a un hombre e hirieron a su sobrina en ciudadela La Pradera, en Manta

La mujer que resultó herida por impacto de bala la trasladaron a una casa de salud bajo resguardo policial.
A un hombre identificado como Ángel Velásquez lo asesinaron y su sobrina resultó herida tras un ataque armado registrado en la ciudadela La Pradera,
El cuerpo de la víctima quedó frente a una tienda luego que le dispararan en varias ocasiones.
A un hombre identificado como Ángel Velásquez lo asesinaron y su sobrina resultó herida tras un ataque armado registrado en la ciudadela La Pradera,
El cuerpo de la víctima quedó frente a una tienda luego que le dispararan en varias ocasiones.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

A un hombre identificado como Ángel Velásquez lo asesinaron y su sobrina resultó herida tras un ataque armado registrado en la ciudadela La Pradera, en la ciudad de Manta. El hecho ocurrió aproximadamente a las 19h50 de este martes 6 de enero del 2026, cuando ambas víctimas se encontraban frente a una tienda. Según información preliminar recabada por las autoridades los sicarios dispararon indiscriminadamente.

De acuerdo con los primeros reportes, Velásquez, de 40 años de edad, se encontraba limpiando su vehículo cuando se vio sorprendido por hombres armados. Los sicarios abrieron fuego en su contra. Moradores del sector indicaron que se escucharon alrededor de ocho disparos, lo que generó pánico entre quienes se encontraban en las inmediaciones.

Nuevo ataque armado en La Pradera

Tras la alerta, paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar de los hechos y constataron que el paciente masculino no presentaba signos vitales. En tanto, la mujer resultó herida por impacto de bala, por lo que la trasladaron a una casa de salud bajo resguardo policial. Se conoció que la mujer presentaba dos heridas de bala, una de ellas en la pierna y otra en el brazo, de acuerdo con fuentes oficiales.

Agentes de Criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo y recabaron varios casquillos percutidos en la escena, los cuales serán sometidos a pericias balísticas como parte de la investigación. De manera paralela, unidades policiales ejecutaron operativos en la zona para verificar la existencia y funcionamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Doce hechos violentos en el Distrito Manta

La Policía Nacional informó que el caso se encuentra en etapa de indagación y no se han difundido detenciones ni hipótesis oficiales sobre las motivaciones del crimen. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar información a través de los canales habilitados. Con ello se busca fortalecer las diligencias investigativas en el Distrito Manta.

En los primeros seis días del mes de enero del 2026 se han registrado doce hechos violentos en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó. Estos datos forman parte del seguimiento estadístico que realizan las autoridades para dimensionar la incidencia de la violencia armada en Manabí. El ataque armado en la ciudadela La Pradera se suma a otros hechos investigados en la ciudad. (17)

