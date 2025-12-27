Dos amigos salieron a cobrar un dinero y aparecieron muertos en zona rural de Montecristi

A dos amigos, de 27 y 24 años, los encontraron muertos en una zona rural del cantón Montecristi, en Manabí. Ambos estaban maniatados y presentaban impactos de bala en varias partes del cuerpo. Los hallazgos de los cuerpos se dieron entre la tarde del viernes y la mañana de este sábado 27 de diciembre, en la vía al sitio Los Corrales, de Montecristi. Ellos habían salido a cobrar un dinero, pero aparecieron muertos.

La Policía Nacional confirmó que ambos casos están relacionados. Los cuerpos de los dos amigos estaban a 300 metros de distancia el uno del otro y los hallazgos se dieron con 14 horas de diferencia. El primer cuerpo lo descubrieron la tarde del viernes. Moradores del sector rural dieron la alerta a las autoridades. La víctima, Elvis Anthony Córdova Muentes, de 27 años, presentaba heridas por arma de fuego y estaba maniatada.

Dos amigos hallados muertos con 14 horas de diferencia

Personal de la Policía Nacional y Criminalística acordonó la zona, levantó indicios balísticos y realizó los procedimientos correspondientes. Familiares reportaron su desaparición horas después, confirmando su identidad. Según datos oficiales, Córdova no registraba antecedentes penales. Tras las diligencias de ley en el centro forense, su cuerpo fue retirado para su velación y posterior sepelio.

La mañana de este sábado, alrededor de las 08h15, se localizó el segundo cuerpo en la misma vía, dirección carretera Colorado–El Aromo, a 300 metros del primer sitio. La víctima también estaba maniatada, con signos de violencia física e impactos de bala. Familiares confirmaron que se trataba de Anthony Cristopher Chávez López, de 24 años. Él desapareció el viernes en la mañana junto a Córdova.

Los jóvenes salieron juntos para cobrar un dinero

Ambos residían en la parroquia Colorado, Montecristi, y lo último que se supo es que andaban juntos. Jaime Salgado, jefe encargado de la Policía en el Distrito Manta, informó que, según líneas investigativas preliminares, los jóvenes salieron juntos el viernes para cobrar un dinero. El uno acudió al domicilio del otro para pedir que lo acompañara a realizar dicho cobro.

Chávez López registraba antecedentes por microtráfico. El móvil exacto de este doble crimen permanece en investigación, aunque las autoridades descartaron por ahora una vinculación directa con operativos antidrogas recientes en Montecristi. Con estos hechos, el Distrito Manta, que incluye a Montecristi y Jaramijó registra 509 muertes violentas en lo que va del año 2025. En el 2024 hubo 331 crímenes en la misma región.

En el cantón Montecristi se acumulan decenas de homicidios en el año. Manabí enfrenta un contexto de elevada violencia asociada al crimen organizado, con disputas territoriales que concentran la mayoría de los hechos delictivos en zonas como el Distrito Manta. Las unidades investigativas prosiguen con la recolección de pruebas, entrevistas y análisis de indicios para identificar responsables y esclarecer el doble crimen. (17)