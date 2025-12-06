Dos delincuentes fueron golpeados por pasajeros de la Metrovía en el centro de Guayaquil

A dos hombres señalados como ladrones de teléfonos celulares los bajaron a la fuerza de una unidad de la Metrovía, en Guayaquil. El hecho ocurrió en plena vía pública en una zona céntrica de la ciudad. El hecho quedó grabado en múltiples videos que se viralizaron rápidamente a través de grupos de WhatsApp y redes sociales. Dicho incidente ocurrió aproximadamente a las 16h30 del viernes 5 de diciembre.

Según los registros audiovisuales, los pasajeros obligaron a los dos sospechosos a descender del bus articulado y los atacaron colectivamente. Todo ello mientras les gritaban consignas e insultos contra los delincuentes. Los agresores golpearon a los individuos en cabeza, torso y extremidades durante varios minutos. Minutos después, personal de la Policía Nacional intervino, rescató a los dos hombres y los trasladó fuera de la zona para evitar que la multitud continuara la agresión.

Guayaquil una de las ciudades más peligrosas

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil llegaron al sitio y atendieron al menos a una persona herida. No se precisó si se trataba de uno de los presuntos delincuentes o de algún pasajero. Testigos y usuarios que compartieron los videos aseguran que los dos hombres habían robado celulares minutos antes dentro de la unidad de la Metrovía. Por ese motivo se desató la reacción violenta de los pasajeros.

Guayaquil, la ciudad más poblada del Ecuador con cerca de 3 millones de habitantes, registra los índices más altos de violencia y delincuencia común del país, según reportes oficiales del Ministerio del Interior y del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. En lo que va de 2025, la urbe acumula más de 800 denuncias mensuales por robo a personas y más de 300 homicidios. Esas cifras posicionan a Guayaquil como la localidad más insegura del territorio nacional.

Casos de justicia por mano propia han aumentado en los últimos meses en diferentes sectores de la ciudad, especialmente en el transporte público. Organizaciones de derechos humanos han advertido que este tipo de linchamientos vulneran el debido proceso y generan un clima de mayor violencia urbana. Hasta el cierre de esta nota, la Policía Nacional no ha emitido un parte oficial sobre la identidad de los delincuentes.