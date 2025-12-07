Hombre de 30 años fue asesinado a balazos en el barrio La Florita de Manta

A Jonatan Barreto Medranda, de 30 años, lo asesinaron la noche de este sábado 6 de diciembre en una vivienda del barrio La Florita, parroquia Los Esteros, en Manta. Dos hombres armados ingresaron al inmueble y uno de ellos le disparó en varias ocasiones, principalmente en la cabeza, según testigos. El crimen ocurrió aproximadamente a las 19h30 cuando cerca de la escena se desarrollaba una fiesta.

Vecinos reportaron haber escuchado al menos diez detonaciones de arma de fuego, lo que generó alarma en el sector. Al llegar la Policía Nacional, encontró el cuerpo de la víctima tendido en el piso. Vestía prendas de color negro y estaba rodeado de un charco de sangre. Los residentes identificaron al fallecido con el apodo de “Come solo” y señalaron que era conocido en el barrio.

Más de diez disparos en el barrio La Florita

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) y de Criminalística acordonaron la escena y recolectaron indicios balísticos. El cadáver lo trasladaron al Centro Forense de Manta para la autopsia de rigor. Con este caso, el Distrito Manta, que incluye los cantones Montecristi y Jaramijó, registra 489 muertes violentas en lo que va de 2025, según el conteo oficial de la Policía Nacional.

La cifra representa un incremento del 28 % respecto al mismo período del año anterior, cuando se reportaron 382 homicidios. El barrio La Florita y sectores aledaños de Los Esteros han sido señalados en reportes policiales como zonas de alta incidencia delictiva. En noviembre pasado, la Fuerza de Tarea Conjunta desplegada en Manabí por el estado de excepción realizó varios operativos en este sector.

Más agentes para enfrentar la ola delictiva

Hasta el momento no se reportan detenidos por este nuevo asesinato. La Dinased mantiene abiertas las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. El aumento sostenido de la violencia en la costa manabita ha llevado al gobierno a reforzar la presencia militar. Autoridades locales han solicitado mayor dotación de efectivos y recursos para enfrentar la ola delictiva que afecta principalmente a jóvenes entre 18 y 35 años. (17)