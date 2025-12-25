Municipio de Quito implementa prohibición de circulación para camiones en la avenida Simón Bolivar

A partir del jueves 1 de enero de 2026, los vehículos de transporte pesado enfrentarán restricciones de circulación en la avenida Simón Bolívar de Quito. Lo mismo ocurrirá por la Ruta Viva, en horarios específicos de la mañana y tarde. Esta medida, anunciada por el Municipio de Quito, busca reducir la incidencia de siniestros de tránsito en estas vías de alto flujo vehicular.

Los transportistas que necesiten circular durante los periodos prohibidos deberán obtener un salvoconducto a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). El proceso para obtener este documento inició el 26 de diciembre de 2025. La restricción, impulsada por la Secretaría de Movilidad del Municipio, forma parte de un paquete de siete acciones para mejorar la seguridad vial en la capital ecuatoriana.

Avenida Simón Bolívar registra varios siniestros

Álex Pérez, secretario de Movilidad, indicó que la prohibición responde a análisis de competencias municipales y mesas de diálogo con sectores involucrados. Inicialmente, la medida aplicará de 06h00 a 10h00 horas. A partir de abril de 2026, se extenderá también al horario vespertino, de 16h00 a 20h00 horas, cubriendo picos de congestión.El salvoconducto permitirá excepciones para aquellos transportistas que cumplan con parámetros específicos de seguridad y operación.

Entre los requisitos destacan: contar con un título habilitante para servicio de operación de carga pesada o de cuenta propia. Implementar planes de capacitación en seguridad vial para conductores. Disponer de tecnología de monitoreo satelital como GPS; y haber aprobado la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en un centro autorizado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Monitoreo constante por parte de las autoridades

Para solicitar el salvoconducto, los interesados deben acceder a la página web de la AMT a partir del 26 de diciembre de 2025. El proceso es digital y requiere la presentación de documentación verificable. Primero, se verifica el título habilitante, que certifica la legalidad de las operaciones de carga. Luego, se evalúan los planes de capacitación, orientados a promover prácticas seguras en el manejo de vehículos pesados.

La tecnología GPS es obligatoria para rastreo satelital en tiempo real, lo que facilita el monitoreo por parte de las autoridades. Finalmente, la aprobación de la RTV garantiza que el vehículo cumpla con estándares mecánicos y de emisiones. Esta iniciativa se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad vial en Quito. Allí, las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva registran altos índices de accidentes involucrando transporte pesado.

Preparar la documentación con antelación

Datos del Municipio indican que estas vías conectan sectores periféricos con el centro urbano, lo que incrementa el riesgo durante horas pico. La restricción vehicular para camiones no aplica fuera de los horarios establecidos, permitiendo operaciones nocturnas o en periodos de bajo tráfico. Las autoridades recomiendan a los transportistas preparar la documentación con antelación para evitar interrupciones en sus actividades.

La AMT proporcionará guías adicionales en su portal web para facilitar el trámite. Esta medida se alinea con políticas nacionales de movilidad sostenible, promoviendo un equilibrio entre el transporte de mercancías y la protección de usuarios viales.