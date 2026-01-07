Tres vendedores de pan, en bicicleta, fueron atacados a tiros en Tierra Santa de Montecristi

A tres hombres, quienes se movilizaban en bicicletas los atacó a tiros la noche del martes 6 de enero de 2026 en el sector de Tierra Santa, perteneciente al cantón Montecristi. El hecho ocurrió cerca de las 20h30 y se reportó a la Policía Nacional como un nuevo evento violento registrado en el Distrito Manta. Los afectados recorrían el sector cada día ya que vendían panes y lo hacían a bordo de bicicletas.

De acuerdo con información preliminar, la alerta se generó mientras agentes policiales permanecían desplegados en la ciudadela La Pradera, en el cantón Manta. Allí, ellos atendían un asesinato ocurrido horas antes. Tras conocerse el ataque armado en Montecristi, unidades del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) se trasladaron al sitio. Lo hicieron para recabar información y asegurar la zona.

Al hospital tras ser atacados a tiros

Al lugar también acudieron agentes de Criminalística, quienes realizaron el levantamiento de indicios balísticos y recopilaron datos que permitan esclarecer las circunstancias del ataque. Moradores del sector señalaron haber escuchado alrededor de diez detonaciones, lo que generó alarma entre los habitantes de Tierra Santa. En el sitio se conoció que las víctimas serían tres jóvenes, dos de ellos no mayores de 21 años.

Según los vecinos, las víctimas se dedicaban a la venta de pan en el sector durante las tardes y noches. Según versiones de vecinos, los jóvenes recorrían habitualmente la zona en bicicletas como parte de su actividad diaria. Tras el ataque, las tres personas resultaron heridas por impactos de arma de fuego. Debido a la gravedad de la situación, a los afectados los trasladaron de manera particular hasta una casa de salud cercana.

Preocupación por la violencia en este sector de Manabí

Posteriormente se informó que uno de los heridos permanece en estado grave, mientras que otro de los lesionados sería menor de edad, dato que aún es verificado por las autoridades competentes. Este hecho se convirtió en el segundo ataque armado registrado el mismo día en el cantón Montecristi. Durante la mañana del martes, a un hombre lo acribillaron en la parroquia Aníbal San Andrés, lo que incrementó la preocupación por la violencia en este sector de Manabí.

Montecristi, junto con el cantón Jaramijó, forma parte del Distrito Manta, una de las zonas con mayores índices de criminalidad en la provincia. Según cifras oficiales, durante el año anterior se registraron 519 muertes violentas en este distrito policial. En los primeros seis días de enero de 2026, las estadísticas ya reportan doce muertes violentas. Aquello evidencia un inicio de año marcado por hechos de violencia armada. (17)