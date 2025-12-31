Sicarios asesinaron a un hombre en el parqueadero de un centro comercial en Machala

A un hombre lo acribillaron la noche de este martes 30 de diciembre en el parqueadero del centro comercial La Gran Piazza, de Machala, provincia de El Oro. Los sicarios dispararon directamente a la cabeza de la víctima y luego huyeron realizando disparos al aire. El ataque, registrado alrededor de las 19h10, generó pánico entre cientos de familias presentes, especialmente en el patio de comidas, y provocó el cierre inmediato de locales.

Familia de la víctima, quien vestía una camiseta de color azul, llegaron al lugar e intentaron levantarlo para llevarlo a una casa de salud, pero ya estaba sin vida. Los allegados protagonizaron escenas de dolor. Esto mientras el centro comercial era evacuado y la Policía Nacional empezó con las diligencias respectivas en la escena del crimen. Al menos un vehículo que estaba estacionado en el sitio resultó afectado por las balas.

Disparos en el parqueadero del centro comercial

Videos viralizados en redes sociales captaron a decenas de personas buscando refugio mientras se escuchaban disparos. Horas antes, en la madrugada de ese mismo día, policías localizaron otro cuerpo en un vehículo gris abandonado en la vía Machala-Santa Rosa. La víctima, encontrada en el asiento posterior, estaba decapitada, con la cabeza en el piso y las manos amarradas.

Junto al cadáver hallaron un panfleto con amenazas, un casco de motocicleta y un documento que no correspondería al fallecido. Autoridades presumen que el ciudadano se movilizaba en moto cuando lo interceptaron. Luego lo llevaron a un sitio apartado para ejecutarlo y abandonado en el auto. Estos hechos ocurren en un contexto de alta violencia en la provincia de El Oro, que acumula alrededor de 700 muertes violentas en 2025.

Graves disputas entre grupos delictivos

A nivel nacional, Ecuador supera las 9 mil muertes violentas este año, consolidándose como el más letal en su historia reciente, según proyecciones oficiales y reportes policiales. La modalidad de sicariato en espacios públicos, como centros comerciales y vías principales, ha generado alarma en Machala. La ciudad es calificada como la capital bananera y puerto clave. Allí, disputas entre grupos delictivos vinculados al narcotráfico, extorsiones y minería ilegal intensifican los crímenes.

En diciembre, la provincia registró múltiples atentados, incluyendo balaceras en zonas comerciales y hallazgos de restos humanos con mensajes intimidatorios. La Policía investiga ambos casos como homicidios intencionales, posiblemente relacionados con ajustes de cuentas. No se reportan detenidos hasta el momento. En el centro comercial, el caos obligó a evacuaciones y congestión vehicular en avenidas principales.

Control territorial de bandas organizadas

El Oro se mantiene como una de las provincias con mayores índices de violencia, detrás de Guayas, Los Ríos y Manabí. Machala concentra gran parte de estos episodios, con ataques en horarios de alta afluencia ciudadana. Autoridades han desplegado operativos, pero la persistencia de sicariato y crímenes macabros refleja el control territorial de bandas organizadas. Casos similares, como decapitaciones y abandonos de cuerpos con panfletos, se repiten en rutas como Machala-Santa Rosa. (17)