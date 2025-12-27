Ataque armado en el ingreso al sitio Colón, en Portoviejo, dejó a un hombre en estado crítico

A un hombrelo balearon en la nuca durante un ataque armado registrado la tarde de este viernes 26 de diciembre en los exteriores de un negocio comercial. El suceso se registró frente a un frigorífico en el ingreso al sitio Colón, en la vía Portoviejo-Santa Ana, provincia de Manabí. El agresor, un sujeto armado no identificado, abordó a la víctima y disparó directamente antes de huir del lugar, mientras el herido se desplomaba con abundante pérdida de sangre.

Testigos presentes en el sitio alertaron inmediatamente a las autoridades e intentaron auxiliar a la víctima. Paramédicos trasladaron al hombre de urgencia a una casa de salud cercana. Hasta el cierre de esta nota, el disparado permanecía en estado crítico, debatiéndose entre la vida y la muerte.Unidades de la Policía Nacional y personal de Criminalística acudieron al lugar para acordonar la escena, recabar indicios balísticos y entrevistar a posibles testigos.

Ataque armado causó temor entre los moradores

Las investigaciones preliminares apuntan a un ataque dirigido, aunque no se ha establecido el móvil ni la identidad del responsable. Este nuevo hecho de violencia armada se registra en Portoviejo, capital de Manabí, una de las provincias más afectadas por el incremento de muertes violentas en Ecuador durante 2025. Según datos policiales, Manabí acumula más de 1.000 homicidios en lo que va del año, concentrados principalmente en distritos como Manta y Portoviejo.

La vía Portoviejo-Santa Ana, que conecta zonas urbanas y rurales, ha sido escenario recurrente de incidentes similares en contextos de inseguridad creciente. Las autoridades mantienen operativos de control en la provincia bajo el estado de excepción vigente, aunque casos como este evidencian la persistencia de la violencia focalizada. La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para proporcionar información confidencial que contribuya al esclarecimiento del ataque y a la captura del autor.

La tercera provincia más violenta del país

Manta, en este 2025, se ha convertido en la ciudad más violenta, en la provincia de Manabí. En la capital económica de los manabitas, hasta el 30 de noviembre, se habían registrado 363 muertes violentas, según registros de la Policía Nacional. A Manta le siguen Portoviejo en segundo lugar con 314 casos y la tercera casilla, la ocupaba hasta entonces, Montecristi con 88 casos. Estas cifras según la institución del orden.

José Luis Erazo, jefe del distrito Manta, Montecristi y Jaramijó, se ha pronunciado en más de una ocasión sobre esta escalada de la violencia. El oficial ha mencionado que la violencia se debe al conflicto entre grupos delictivos, que pugnan por ganar territorio para el cometimiento de actividades ilícitas. En lo que va del 2025, en la ciudad de Manta, se han registrado un total de siete masacres, que han dejado 35 fallecidos.

Con corte al 30 de noviembre, en Manabí se habían registrado 1.162 muertes violentas lo que, según cifras del Ministerio del interior, la convierte en la tercera provincia más violenta del país. Manabí solo es anticipada por Guayas y Los Ríos. Los tres cantones manabitas en los que menos muertes violentas se han registrado durante el 2025 son Jama, Flavio Alfaro y Olmedo. Según la Policía se habían presentado uno, dos y cuatro casos respectivamente. (17)