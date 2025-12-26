Oficial de contrainteligencia militar, de las Fuerzas Armadas, fue herida de bala en el norte de Quito

A una oficial mujer de 34 años, miembro del Grupo de Contrainteligencia Militar del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la hirieron de bala. Ella recibió al menos dos impactos en el rostro durante un ataque ocurrido en el centro norte de Quito. El hecho se registró en la intersección de la avenida Ladrón de Guevara y Andalucía, en las inmediaciones del Coliseo General Rumiñahui.

Se informó que dos sujetos no identificados, a bordo de un vehículo, interceptaron el automóvil de la víctima y dispararon sin mediar palabra. Tras el ataque, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido. A la militar la trasladaron de urgencia al Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas, ubicado a pocos metros del lugar del atentado. Allí recibió intervención quirúrgica por las heridas en el rostro.

Oficial de contrainteligencia militar en el hospital

Según informes preliminares, su estado de salud es estable tras la atención médica recibida. Agentes de Criminalística de la Policía Nacional procesaron la escena del crimen. Allí, se levantaron indicios balísticos como tres vainillas percutidas, una gorra negra, fragmentos posiblemente de proyectiles. También había rastros de sangre dentro del vehículo de la víctima.

De acuerdo con su última declaración juramentada, registrada en marzo de 2024 en el portal web de la Contraloría, la oficial prestaba servicios en el Comando de Inteligencia Militar. Ella forma parte del Grupo de Contrainteligencia Militar de las Fuerzas Armadas. El caso se encuentra bajo investigación de la Policía Judicial, que analiza las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del sector.

Autoridades no han establecido un móvil específico

Este incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la capital ecuatoriana. Las autoridades mantienen operativos para combatir la delincuencia organizada. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han intensificado patrullajes en zonas urbanas clave, aunque no se ha establecido aún un móvil específico. Las autoridades no han reportado capturas relacionadas con el hecho hasta el momento.