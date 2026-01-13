COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Mundo
Latinoamérica

Absuelto el agente de Carabineros que Chile acusado de dejar ciego a un manifestante en 2019

Un tribunal de Santiago absolvió a un carabinero acusado por las lesiones que dejaron ciego a un manifestante durante el estallido social de 2019.
Un tribunal de Santiago de Chile absolvió este martes a un agente de Carabineros, acusado de lesiones graves por un disparo con escopeta antidisturbios que dejó ciego al manifestante Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019, al considerar que actuó en cumplimiento del deber.

El veredicto fue emitido por la jueza Cristina Cabello, del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en el marco del juicio contra el exteniente coronel Claudio Crespo, único imputado por las lesiones sufridas por Gatica. El proceso judicial se inició a finales de 2024 y concluyó con una resolución absolutoria.

En su fallo, la magistrada sostuvo que la presencia policial durante los hechos del 18 de octubre de 2019 respondió al cumplimiento del deber constitucional y legal de control del orden público, el cual, según indicó, se encontraba gravemente alterado en ese período.

Cabello explicó que el despliegue policial tuvo como finalidad despejar la calzada que se encontraba bloqueada por estructuras metálicas instaladas por manifestantes, así como restablecer el orden público en la capital chilena.

Argumentos del tribunal de Chile sobre el uso de la fuerza

La jueza afirmó que las acciones policiales no constituyeron una provocación a manifestantes pacíficos, sino que correspondieron a una respuesta necesaria ante agresiones potencialmente letales, de acuerdo con lo consignado por el diario El Mercurio.

Asimismo, señaló que la prueba rendida en el juicio acreditó que el personal de Carabineros empleó la fuerza de manera gradual, agotando previamente medios menos lesivos antes de recurrir al uso de la escopeta antidisturbios.

El fallo destacó un contraste entre la actuación policial y la conducta de los manifestantes, la cual se describió como ofensiva, agresiva y progresivamente más violenta, lo que, a juicio del tribunal, descartó la existencia de una provocación por parte de la policía.

Fundamentación jurídica de la absolución

En su resolución, el tribunal concluyó que la conducta del acusado, que derivó en las lesiones sufridas por la víctima, se encontraba amparada por el derecho, al constituir el ejercicio legítimo del derecho a la defensa frente a una agresión ilegítima, actual y potencialmente letal.

La jueza Cabello recalcó que estos hechos ocurrieron en el contexto del cumplimiento del deber constitucional y legal de resguardar el orden público, elemento que resultó determinante para la absolución del exoficial.

Con este pronunciamiento, el tribunal descartó la responsabilidad penal de Crespo por el delito de lesiones graves, cerrando el proceso en primera instancia.

Reacción de la víctima y próximos pasos

Tras conocerse el fallo, Gustavo Gatica, actualmente diputado electo en Chile, manifestó que no está satisfecho con la decisión judicial y anunció una reunión de emergencia con su equipo jurídico para evaluar los pasos a seguir.

Gatica adelantó que su principal objetivo será solicitar la nulidad del juicio, y afirmó que recurrirá a instancias internacionales si no obtiene una respuesta favorable en el sistema judicial chileno.

No obstante, el afectado reconoció que el proceso permitió identificar al autor del disparo, al quedar acreditado en el juicio que Claudio Crespo fue quien efectuó el tiro, hecho que considera relevante en su proceso de reparación personal.

