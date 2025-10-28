AC Milan empata 1-1 con Atalanta en Serie A sin Pervis Estupiñán por lesión

El AC Milan empató 1-1 con el Atalanta este martes 28 de octubre de 2025 en el Gewiss Stadium de Bérgamo, por la novena jornada de la Serie A, sin la presencia del lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán debido a una lesión en el tobillo izquierdo sufrida en la Fecha FIFA.

El equipo dirigido por Massimiliano Allegri se adelantó con gol de Samuele Ricci al minuto 4, pero Ademola Lookman igualó al 35. El resultado deja a los rossoneri en el segundo puesto con 18 puntos, superados por el Napoli que venció 0-1 al Lecce con anotación de André Zambo Anguissa y suma 21 unidades.

Reemplazo de Estupiñán

El Milan incluyó al joven italiano Davide Bartesaghi, de 19 años, en la banda izquierda, repitiendo su rol del empate anterior ante Pisa. Estupiñán, defensor de la Selección de Ecuador, continúa marginado por el esguince en su tobillo izquierdo, originado durante el amistoso contra Estados Unidos el 10 de octubre. En conferencia de prensa previa, Allegri indicó que el jugador muestra mejoría notable y podría regresar en el próximo encuentro.

El partido en Bérgamo fue equilibrado, con el Milan dominando la posesión en un 55,6% pero generando solo seis disparos frente a los 17 del Atalanta. El empate complica la situación de los rossoneri, que suman dos empates consecutivos y bajan al segundo lugar. El mexicano Santiago Giménez, titular en el ataque, fue sustituido al minuto 62 por una lesión, tras un encuentro gris donde no concretó oportunidades claras.

Lesión de Estupiñán y panorama de regreso

Estupiñán se lesionó al minuto 20 del duelo amistoso Ecuador-Estados Unidos en el Q2 Stadium de Austin, tras un choque con Timothy Weah que provocó el doblamiento de su tobillo. Desde entonces, ha realizado entrenamientos personalizados y no ha sido convocado para los últimos dos partidos del Milan. La victoria ante Fiorentina y el empate con Pisa. Fuentes del club indican que su recuperación avanza, con incorporación gradual al grupo esta semana.

Allegri confirmó en rueda de prensa que «Estupiñán está mejorando notablemente y su esguince estaría curado», descartándolo para el Atalanta pero apuntando a su disponibilidad para el domingo 2 de noviembre ante la Roma en el San Siro, a las 14h45. Este regreso sería clave para reforzar la banda izquierda, donde Bartesaghi ha cubierto en las recientes jornadas.

El contexto de la Serie A muestra un torneo ajustado en la cima. Antes del martes, Milan lideraba con 18 puntos, empatado con Napoli y Roma. La victoria napolitana en Lecce, un 0-1 sufrido pero efectivo, con gol de cabeza de Anguissa en un córner, permite a los dirigidos por Antonio Conte liderar con 21 unidades. Lecce, penúltimo con 6 puntos, falló un penal al minuto 56 atajado por Vanja Milinkovic-Savic.

Impacto en la tabla y próximos desafíos

Con este empate, Atalanta suma 13 puntos y se mantiene en el sexto puesto, empatado con Como. El Milan, con 5 victorias, 3 empates y 1 derrota, acumula 18 unidades y enfrenta presión para recuperar el liderato. Napoli, invicto en sus últimos cinco partidos con 9 goles a favor, jugará el sábado 1 de noviembre ante Como a las 12h00 en el Estadio Diego Armando Maradona.

La ausencia de Estupiñán se une a las bajas de Christian Pulisic y Adrien Rabiot por lesiones, mermando el banquillo rossonero. En la temporada 2025/26, Estupiñán participando en 5 (372 minutos, 1 gol y 1 asistencia) antes de su dolencia. Su contrato hasta 2030 lo posiciona como pilar defensivo, y su retorno ante Roma podría estabilizar la zaga.

La jornada 10 de la Serie A inicia con estos duelos clave, donde Milan buscará tres puntos en casa para presionar al Napoli. El Gewiss Stadium registró 9 corners para Atalanta y 4 para Milan, reflejando la intensidad del empate que divide opiniones sobre la solidez visitante.