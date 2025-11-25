Accidente de tránsito cobró la vida de tres policías y dejó a un cuarto gravemente herido

Tres policías murieron y un cuarto resultó herido de gravedad tras sufrir un grave accidente de tránsito en el cantón Naranjal, en Guayas. El hecho ocurrió la madrugada de este martes 25 de noviembre del 2025 cuando el auto en el que se desplazaban los agentes se impactó contra un camión. Se trató de un choque por alcance. El pesado automotor estaba estacionado a un costado de la carretera.

A las víctimas se las identificó como Liz Dayana Gavilanes Zambrano. Ella es oriunda del recinto Nuevo Israel, de Santo Domingo de los Tsáchilas. Entre las víctimas figuran el cabo segundo Irson José Morales Torres, quien conducía el vehículo. También la policía Lisseth Estefanía Hermosa Muñoz, ocupante del asiento posterior. Un cuarto agente sobrevivió, pero su estado de salud es delicado.

Los tres policías murieron en el acto

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 01h00 de este martes. El vehículo liviano en el que se desplazaban los cuatro uniformados se impactó violentamente con la parte posterior por un camión de carga. La fuerza del choque dejó atrapados a los ocupantes y provocó daños estructurales severos en el automotor policial. Se necesitaron equipos especiales e hidráulicos para rescatar los cadáveres de los uniformados.

Al cuarto integrante de la institución, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, lo trasladaron de emergencia al Hospital General del IESS de Machala. Allí recibió atención médica especializada. Su estado se reporta como reservado. Personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) y de Criminalística realizaron el levantamiento de los cadáveres. Las causas exactas del accidente aún están bajo investigación.

Accidente se suma a la estadística de siniestralidad vial

Versiones preliminares apuntan a un posible alcance posterior en condiciones de alta velocidad y tráfico pesado, habitual en ese tramo de la estatal E25. El comando provincial de Policía del Guayas confirmó el deceso de los tres servidores y activó los protocolos de apoyo psicológico y acompañamiento a las familias. Este trágico suceso se suma a la estadística de siniestralidad vial en la Troncal de la Costa, una de las carreteras con mayor circulación de vehículos pesados del país.

La Policía Nacional dispuso banderas a media asta en varias unidades del Guayas en señal de duelo institucional. Los actos fúnebres se coordinan para los próximos días en las ciudades natales de los uniformados. El vehículo en que se desplazaban los agentes quedó completamente destruido y quedó en calidad de retenido por la CTE.