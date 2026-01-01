Accidente en Portoviejo: Motociclista muere y su acompañante agoniza tras fatal choque en el sitio El Jobo

La mañana de este primer día del año 2026 se vio empañada por la tragedia en la zona rural de la capital manabita, debido a un fuerte accidente en Portoviejo que dejó como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida. El siniestro de tránsito involucró a un carro y una motocicleta, generando una escena de dolor y conmoción en el sitio El Jobo, perteneciente a la parroquia Calderón. Lo que parecía ser un inicio de año tranquilo cambió drásticamente minutos antes del mediodía.

Eran aproximadamente las 11h50 de este 1 de enero cuando la calma del sector se rompió abruptamente. Un fuerte ruido alertó a la comunidad, lo que hizo salir apresuradamente de sus casas a los moradores para ver qué sucedía. Al llegar al lugar de los hechos, los vecinos se encontraron con un escenario desolador provocado por el violento accidente en Portoviejo, en el siniestro estuvieron involucrados dos automotores livianos.

La violencia del impacto y la escena del crimen

La fuerza del choque fue de tal magnitud que la moto en la que se movilizaban las víctimas quedó completamente destrozada sobre la calzada. A varios metros de los hierros retorcidos del vehículo liviano yacían los cuerpos de los ocupantes, evidenciando la gravedad de este accidente en Portoviejo. La escena dejó atónitos a los testigos, quienes observaron las consecuencias fatales de la colisión en este sector rural.

Uno de los detalles más impactantes y dolorosos de este suceso fue la ubicación final de la víctima mortal. El impacto fue tan mortal y violento que parte del cuerpo del motociclista, identificado como Jaime Palma, salió proyectado con una fuerza descomunal, quedando sus restos atrapados en los cables de electricidad del sector. Según los testigos y la evidencia en el lugar, el cuerpo quedó suspendido a unos 6 metros de altura, lo que refleja la velocidad y la brutalidad del siniestro.

La huida del conductor tras el accidente registrado en Portoviejo

Mientras la tragedia se consumaba para los ocupantes de la motocicleta, el otro vehículo involucrado realizó una maniobra tras el choque. El carro avanzó unos 600 metros desde el punto del accidente en Portoviejo antes de detenerse. En ese lugar, su conductor tomó la decisión de abandonar el vehículo y huir con rumbo desconocido, dejando atrás a las víctimas sin prestar auxilio en el sitio del suceso.

Por otro lado, el acompañante del motociclista fallecido llevó la peor parte entre los supervivientes. Esta persona quedó gravemente afectada y actualmente se debate entre la vida y la muerte debido a las lesiones sufridas. Ante la urgencia de la situación, el herido fue auxiliado y llevado de inmediato a un hospital para intentar salvarle la vida, mientras la comunidad permanecía consternada por el estado crítico del ciudadano.

Angustia familiar y traslado particular

La situación en el lugar de los hechos se tornó tensa debido a los procedimientos legales posteriores al levantamiento del cadáver. Los familiares de Jaime Palma, sumidos en el dolor por la pérdida repentina, se enfrentaron a la espera de las unidades especializadas. Sin embargo, la demora en el traslado a la morgue generó desesperación entre los allegados que se encontraban en el sitio El Jobo.

Ante el paso del tiempo y cansados de esperar el traslado oficial, la familia tomó una decisión drástica. El cuerpo del fallecido fue subido en el balde de una camioneta particular para ser retirado del lugar del accidente que se reportó en Portoviejo. Esta acción refleja la dramática situación que vivieron los deudos en medio de la tragedia que marcó el inicio del nuevo año en esta localidad manabita.