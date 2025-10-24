Actor porno fue sentenciado a cadena perpetua por asesinar y descuartizar a dos hombres

Este viernes 24 de octubre de 2025, el colombiano Yostin Andrés Mosquera, de 35 años, fue sentenciado a cadena perpetua en Londres por asesinar y descuartizar a una pareja con la que había entablado amistad previamente.

Las víctima eran Paul Longworth, de 71 años, y Albert Alfonso, de 62, cuyos restos descuartizados fueron hallados dentro de una maleta.

Actor porno pasará el resto de su vida en la cárcel

El Tribunal de la Corona de Woolwich, en el sureste de Londres, dictó dos cadenas perpetuas para Yostin Mosquera.

El juez Joel Bennathan estableció un período mínimo de 42 años antes de considerar la libertad condicional, advirtiendo que Mosquera podría “nunca ser liberado”. Además, le dictaminó 16 meses de cárcel por posesión de pornografía infantil.

A Mosquera, actor de videos para adultos, lo declararon culpable en julio pasado, tras un juicio que reveló los detalles del doble homicidio.

El juez destacó la premeditación, señalando que Mosquera planeaba vender el departamento de las víctimas tras los crímenes, lo que agravó la sentencia.

Un atroz crimen al descubierto

El caso salió a la luz el 10 de julio de 2024, cuando la policía halló dos maletas con restos humanos en el puente Clifton Suspension Bridge, en Bristol, a 190 km de Londres.

Las víctimas, identificadas como Paul Longworth, inglés, y Albert Alfonso, francés nacionalizado británico, eran pareja y vivían en unión civil en un apartamento en Shepherd’s Bush, Londres.

Las autoridades rastrearon a Mosquera tras el hallazgo, deteniéndolo días después. La investigación reveló que los cuerpos fueron descuartizados y trasladados desde Londres a Bristol, donde Mosquera intentó deshacerse de estos.

El caso generó gran atención mediática en Reino Unido, con cobertura de BBC, The Guardian y Sky News, debido a la brutalidad y el perfil del acusado.

Actor porno se ganó la confianza de sus víctimas

Paul Longworth y Albert Alfonso compartían un apartamento donde Mosquera, según el tribunal, se ganó su confianza antes de cometer los asesinatos. Incluso, el ahora sentenciado compartió viajes con sus víctimas. «Fue una tragedia para ellos que usted, Yostin Mosquera, entrara en sus vidas», señaló el juez.

La fiscalía demostró que los crímenes ocurrieron entre junio y julio de 2024, aunque la fecha exacta no se precisó.

Mosquera, originario de Colombia, había trabajado en la industria del entretenimiento para adultos, aunque no se detalló su trayectoria profesional en el juicio.

La posesión de pornografía infantil, descubierta durante la investigación, añadió cargos a su condena.

La policía de Londres y Bristol colaboró en la investigación, utilizando evidencia forense y grabaciones de cámaras de seguridad para vincular a Mosquera con las maletas.

Impacto y datos adicionales

El caso ha resaltado la cooperación entre fuerzas policiales de distintas ciudades británicas. La sentencia de 42 años mínimos es una de las más severas impuestas en 2025 en Reino Unido por doble asesinato.

El puente de Clifton, un ícono turístico, quedó temporalmente asociado al crimen, afectando su imagen pública. La investigación continúa para esclarecer posibles cómplices.