Hace 6 meses
Vida
Salud

Actuar a tiempo en un infarto es “clave” para disminuir el daño en el tejido cardíaco

Cardiólogos subrayan que una actuación rápida ante un infarto de miocardio reduce el daño cardíaco, mejora el pronóstico y disminuye el riesgo de complicaciones graves.
23/01/2018 Hombre con dolor en el pecho. SALUD PEOPLEIMAGES/ISTOCK
El Diario

Redacción ED.

Actuar a tiempo ante un infarto de miocardio es determinante para reducir el daño en el tejido cardíaco, disminuir la mortalidad y evitar complicaciones como la insuficiencia cardíaca, según advirtieron especialistas de la Clínica Universidad de Navarra, quienes destacaron la importancia de una atención urgente y coordinada las 24 horas del día, todos los días del año.

El responsable de la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Rafael Ruiz Salmerón, explicó que cada minuto de retraso en el tratamiento de un infarto incrementa el deterioro del músculo cardíaco y el riesgo de complicaciones posteriores. Según indicó, cuando la intervención no se produce a tiempo, aumenta la probabilidad de muerte asociada al evento o de un daño permanente en la función del corazón.

Cómo prevenir un infarto

El especialista señaló que una actuación precoz permite preservar la función del ventrículo izquierdo, un factor clave para la calidad de vida a largo plazo del paciente. En los casos en los que el daño es extenso, el infarto puede derivar en insuficiencia cardíaca crónica, una condición que limita de forma significativa la capacidad funcional.

Por este motivo, la Clínica Universidad de Navarra dispone de guardias médicas las 24 horas, durante los 365 días del año, con el objetivo de garantizar una respuesta inmediata ante cualquier caso de infarto agudo de miocardio.

Atención especializada y soporte avanzado

La institución sanitaria cuenta con recursos de soporte hemodinámico avanzado, entre ellos el balón de contrapulsación, una herramienta utilizada para estabilizar a pacientes con compromiso circulatorio grave. A esto se suma una Unidad de Cuidados Intensivos especializada en el manejo de pacientes tras intervenciones cardíacas.

Según detallaron los especialistas, estas unidades permiten estabilizar al paciente durante las primeras 24 horas, un periodo considerado crítico, y monitorizar de forma continua la evolución cardíaca, reduciendo el riesgo de complicaciones inmediatas.

Este enfoque integral facilita una atención continua desde el diagnóstico inicial hasta la fase posterior a la intervención, lo que mejora los resultados clínicos.

El tiempo como factor determinante

“El tiempo es músculo”, subrayó el cardiólogo intervencionista Rodrigo Teijeiro, quien explicó que por cada minuto que pasa, parte del tejido cardíaco puede dañarse de forma irreversible si no se restablece el flujo sanguíneo.

El objetivo del equipo médico es abrir la arteria coronaria obstruida en menos de 90 minutos desde el primer contacto médico, un estándar respaldado por guías clínicas internacionales. Alcanzar este tiempo es determinante para mejorar el pronóstico y reducir secuelas.

Teijeiro indicó que la disponibilidad permanente de cardiólogos, hemodinamistas y personal de enfermería especializado permite aplicar de forma inmediata el tratamiento más adecuado.

Angioplastia primaria y protocolos de urgencia

El tratamiento de elección en estos casos es la angioplastia primaria, una técnica que permite desobstruir la arteria coronaria responsable del infarto y restablecer el flujo sanguíneo lo antes posible. Este procedimiento se realiza tras la activación de un protocolo coordinado de atención urgente, que involucra a distintos servicios médicos.

Desde la Clínica Universidad de Navarra explicaron que este modelo organizativo posibilita cumplir con los estándares de calidad internacionales, considerados fundamentales para reducir la mortalidad y las complicaciones asociadas al infarto de miocardio.

Los especialistas además insistieron en que la rapidez, la coordinación y la disponibilidad de recursos especializados son factores decisivos para salvar tejido cardíaco y mejorar la evolución de los pacientes.

Mensaje clave para la población

Los expertos recordaron que ante síntomas como dolor torácico intenso, dificultad para respirar, sudoración fría o malestar súbito, es fundamental buscar atención médica inmediata. La detección precoz y la intervención rápida siguen siendo las principales herramientas para reducir el impacto del infarto en la salud cardiovascular.

