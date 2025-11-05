Adidas presenta 22 nuevas camisetas oficiales rumbo al Mundial de Fútbol 2026

Adidas presentó un renovada colección de 22 camisetas oficiales para selecciones nacionales, incluidas las que serán protagonistas del Mundial de Fútbol 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, combinando historia, cultura y tecnología para acompañar a los equipos en su camino hacia la gran cita mundialista.

Una campaña global con significado cultural

El lanzamiento global fue presentado con una imagen icónica: las camisetas colgadas al sol en una calle mediterránea, simbolizando la universalidad del fútbol y su conexión con la vida cotidiana.

Este concepto busca reflejar cómo el fútbol es un deporte que trasciende fronteras y culturas. La colección estará disponible a partir del 6 de noviembre de 2025 en tiendas oficiales Adidas y plataformas digitales en todo el mundo.

Diversidad e innovación en los diseños

La nueva colección incluye 22 selecciones nacionales que estrenarán camisetas diseñadas pensando en las competencias de la Copa del Mundo 2026. Además de otros torneos internacionales preexistentes.

Equipos históricos como Argentina, Alemania, España, México, Colombia, Japón e Italia serán algunas de las selecciones que exhibirán estos diseños exclusivos y con tecnología HEAT.RDY, que ofrece máxima transpirabilidad y comodidad gracias a sus materiales reciclados y cortes atléticos adaptados al alto rendimiento.

Diseños con inspiración y tecnología

Cada camiseta fusiona símbolos nacionales y referencias históricas con un toque moderno. Por ejemplo, la camiseta de Argentina mantiene sus tradicionales bastones celestes y blancos con un degradé que simboliza sus estrellas mundialistas.

La de Alemania rinde homenaje al modelo de 1990 con franjas geométricas contemporáneas, mientras que la de Colombia incorpora detalles de mariposas amarillas inspiradas en el realismo mágico.

La escuadra japonesa retorna al azul profundo con patrones evocadores del origami, y México conserva el diseño azteca en distintos tonos de verde, representando su identidad cultural.

Selecciones, tradición y exclusividad tecnológica en la temporada 2026

La colección no solo abarca a quienes estarán en la fase final del Mundial, sino también a selecciones que participarán en torneos continentales o procesos clasificatorios rumbo al Mundial de 2030, como Perú, Venezuela y otros países.

Entre los detalles destacables por selección están: el azul clásico con textura marmórea y dorados de Italia, la franja roja diagonal vibrante de Perú, y el minimalismo elegante de Catar y Arabia Saudita, con guiños a su arquitectura.

Esta renovación llega mientras se acerca la Copa del Mundo 2026, el primer Mundial en la historia que se disputará en tres países anfitriones simultáneamente.

Lanzamiento, disponibilidad y opciones para aficionados y jugadores

Las camisetas contarán con versiones “Authentic”, para los jugadores profesionales, y “Replica”, diseñadas para los aficionados, disponibles en tiendas físicas y canales online.

Además de la innovación en diseño y tecnología, Adidas enfatiza su compromiso con la sostenibilidad mediante el uso de materiales reciclados en todas las prendas de la colección.

Los seguidores podrán adquirir desde el 6 de noviembre de 2025 las nuevas prendas que vestirán las selecciones durante el próximo ciclo competitivo, fortaleciendo así una conexión cultural y deportiva que destaca la identidad nacional y la modernidad tecnológica.