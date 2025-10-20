COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Espectáculos
Novedades

Adiós a ‘La Chilindrina’: María Antonieta de las Nieves anuncia su retiro definitivo de los escenarios

María Antonieta de las Nieves, intérprete de 'La Chilindrina', anuncia su retiro definitivo de los escenarios tras 50 años. Una crisis de salud fue el detonante de su decisión.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Adiós a 'La Chilindrina' María Antonieta de las Nieves anuncia su retiro definitivo de los escenarios
Su personaje de 'La Chilindrina' la hizo merecedora de un Récord Guinness en 2022.
Adiós a 'La Chilindrina' María Antonieta de las Nieves anuncia su retiro definitivo de los escenarios
Su personaje de 'La Chilindrina' la hizo merecedora de un Récord Guinness en 2022.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, de 75 años, anunció su retiro definitivo de los escenarios como ‘La Chilindrina’, personaje que nació en la ya desaparecida serie ‘El Chavo del 8’.

La revelación la hizo durante una entrevista, donde reconoció que el detonante de su decisión fue su salud.

‘La Chilindrina’ no volverá a los escenarios

En conversación con la periodista Matilde Obregón, De las Nieves confirmó que no volverá a presentarse con el icónico personaje que la lanzó a la fama. «Fue una decisión difícil pero necesaria», expresó, destacando el agotamiento acumulado de más de 50 años de carrera ininterrumpida.

La actriz relató que su ritmo laboral reciente implicaba hasta cuatro funciones diarias en giras y espectáculos, lo que deterioró su condición física. «Tengo 75 años y no he descansado un momento en mi vida», agregó.

El anuncio se produjo en el marco de promociones de su autobiografía, donde reflexionó sobre su trayectoria.

Crisis de salud en Perú fue el detonante

Durante una gira en Perú en septiembre, De las Nieves sufrió una descompensación que obligó a suspender presentaciones. Al regresar a México, fue internada en un hospital de Ciudad de México, donde le diagnosticaron baja de sodio y un deterioro neurológico.

En declaraciones posteriores, mencionó que llegó a consumir 19 medicamentos diarios, lo que le causó dificultades para hablar y fatiga extrema. «Llegué a un punto en que no podía continuar», dijo.

Médicos recomendaron reposo absoluto y reducción de actividades estresantes. La hospitalización duró cinco días, con monitoreo neurológico continuo.

Este suceso marcó su retiro profesional, aunque no descarta aparecer con la querida niña de coletas en algún evento puntual. «‘La Chilindrina’ ya se fue. Se fue en Perú. A lo mejor en algún comercial o promocional, pero como estaba yo de entregada en el circo de dos o tres funciones diarias, no», afirmó De las Nieves. Añadió que las posibles apariciones limitadas no involucrarían espectáculos en vivo.

Medio siglo siendo ‘La Chilindrina’

María Antonieta de las Nieves, nacida el 22 de diciembre de 1950 en Ciudad de México, debutó en televisión en 1968. Mientras que en 1970 se unió a ‘Los supergenios de la mesa cuadrada’, una serie de televisión de comedia dirigida por Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’.

El personaje de ‘La Chilindrina’, creado en 1973 para ‘El Chavo del 8’, definió su carrera con más de 3.000 episodios y giras internacionales. La serie se terminó en 1980, pero ella extendió su legado en teatros y cine con películas como ‘La Chilindrina en la fábrica de muñecas’ (1982).

Durante su trayectoria ha recibido reconocimientos como la Medalla al Mérito Artístico en 2010 y el Récord Guinness como la actriz con la carrera profesional más larga interpretando el mismo personaje infantil (48 años y 261 días) en 2022.

Cabe recordar que la actriz enfrentó demandas legales con Florinda Meza por derechos del personaje, resueltas en 2015 a su favor para uso en espectáculos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Encuentran el cadáver de un adolescente en el interior de un pozo séptico, en Esmeraldas

El ecuatoriano Piero Hincapié supera su lesión y regresa a la convocatoria del Arsenal en Champions League

Tribunal de Pichincha se inhibe en caso Magnicidio FV y genera preocupación

Ministro Reimberg: «A partir de ahora, cualquier cosa que pase será responsabilidad de ellos»

¿Dormir a la noruega?: Descubre la tendencia que está cautivando a muchas parejas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Encuentran el cadáver de un adolescente en el interior de un pozo séptico, en Esmeraldas

El ecuatoriano Piero Hincapié supera su lesión y regresa a la convocatoria del Arsenal en Champions League

Tribunal de Pichincha se inhibe en caso Magnicidio FV y genera preocupación

Ministro Reimberg: «A partir de ahora, cualquier cosa que pase será responsabilidad de ellos»

¿Dormir a la noruega?: Descubre la tendencia que está cautivando a muchas parejas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Encuentran el cadáver de un adolescente en el interior de un pozo séptico, en Esmeraldas

El ecuatoriano Piero Hincapié supera su lesión y regresa a la convocatoria del Arsenal en Champions League

Tribunal de Pichincha se inhibe en caso Magnicidio FV y genera preocupación

Ministro Reimberg: «A partir de ahora, cualquier cosa que pase será responsabilidad de ellos»

¿Dormir a la noruega?: Descubre la tendencia que está cautivando a muchas parejas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO