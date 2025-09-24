COMUNIDAD POR USD 1
Negocios
Comercio

Adiós a las restricciones: el camarón ecuatoriano conquista otra vez a Colombia

El restablecimiento de la exportación de camarón se alcanzó gracias a un trabajo coordinado entre la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad del Viceministerio de Acuacultura y Pesca de Ecuador y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
Adiós a las restricciones el camarón ecuatoriano conquista otra vez a Colombia.
Según cifras del Banco Central del Ecuador, entre enero y junio de 2025, el país exportó 718.000 toneladas de camarón, valoradas en 4.254 millones de dólares.
Elías Sánchez

Redacción ED.

Ecuador volverá a exportar camarón crudo a Colombia, luego del levantamiento de la medida sanitaria preventiva que restringía el ingreso de este producto nacional. El camarón ecuatoriano es conocido por su calidad. Así lo informó este miércoles 24 de septiembre de 2025 el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP).

El sector camaronero ecuatoriano celebra esta reapertura, ya que permitirá recuperar exportaciones anuales cercanas a los $9 millones, una cifra que representa un alivio clave para miles de productores.

Camarón ecuatoriano: reapertura del mercado colombiano

El MAGAP destacó que la decisión del vecino país abre nuevas oportunidades para posicionar el camarón ecuatoriano en otros mercados de la región. Este paso representa un hito estratégico en el fortalecimiento del comercio internacional.

El restablecimiento de la exportación de camarón se alcanzó gracias a un trabajo coordinado entre la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad del Viceministerio de Acuacultura y Pesca de Ecuador y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Un esfuerzo técnico binacional

Durante más de un año, equipos ecuatorianos realizaron reuniones técnicas y coordinaciones permanentes con autoridades sanitarias, importadores, restaurantes y comercializadores colombianos. El objetivo fue garantizar la inocuidad y calidad del camarón ecuatoriano en cada envío.

Estas gestiones abren la posibilidad de consolidar la imagen del camarón ecuatoriano como un producto confiable y competitivo, con estándares de calidad que cumplen las exigencias internacionales de inocuidad alimentaria.

Ecuador, líder en exportación de camarón

Según cifras del Banco Central del Ecuador, entre enero y junio de 2025, el país exportó 718.000 toneladas de camarón, valoradas en $4.254 millones. En volumen, el crecimiento alcanzó el 16% y en valor llegó al 20% frente al mismo período del año anterior.

El camarón ecuatoriano tiene como principal destino China, seguido por Europa y Estados Unidos. Solo hacia el mercado estadounidense, Ecuador envió 296 millones de libras de camarón, con un valor de $866 millones, lo que representó un crecimiento de 24%, según datos de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA).

