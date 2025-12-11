ADN bloquea intento de juicio político contra el exministro de Salud de Ecuador Jimmy Martin

La bancada ADN detuvo el juicio político contra Jimmy Martin, exministro de Salud de Ecuador, durante la sesión de la Comisión de Fiscalización. Los legisladores oficialistas sostuvieron que el país necesita “decisiones responsables, no espectáculos”, lo que abrió un fuerte debate político en el Legislativo.

El bloque aseguró que la iniciativa solo desviaría la atención de temas urgentes relacionados con el sistema sanitario, una posición que encendió críticas desde la oposición.

“(…) dar paso a un juicio político que no aporta soluciones reales, solo desviaría la atención de lo urgente: enfrentar a las mafias enquistadas en el sistema sanitario”, indicó el comunicado difundido por ADN.

La mayoría oficialista dentro de Fiscalización también ha impedido otros procesos, lo que permitió que varios funcionarios del Gobierno mantengan estabilidad política, entre ellos Inés Manzano.

Jimmy Martin: Revolución Ciudadana impulsa acusaciones por desabastecimiento en hospitales

La propuesta en contra de Jimmy Martin llegó desde la Revolución Ciudadana, cuyos asambleístas Franklin Samaniego, Eliana Correa y Luis Fernando Molina lo señalaron por incumplimiento de funciones. Argumentaron que la crisis de desabastecimiento de medicinas, la falta de insumos y los retrasos en pagos a prestadores externos configuraban causas suficientes para su censura.

El pedido superó el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL) el pasado 5 de diciembre, lo que permitió su remisión a Fiscalización.

Jimmy Martin permaneció en el cargo entre el 15 de julio y el 20 de noviembre de 2025. Durante su gestión, activó una declaratoria de emergencia con el fin de agilizar las compras de medicinas e insumos.

Sin embargo, en los 60 días que duró la medida, el Ministerio de Salud apenas adquirió 55 medicamentos y 20 insumos, pese a que los hospitales requerían más de 760 productos para atender sus necesidades inmediatas, según trascendió (07)