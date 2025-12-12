ADN denuncia a coordinador de Revolución Ciudadana por calumnias contra Gobierno de Daniel Noboa

La bancada Acción Democrática Nacional (ADN) anunció este jueves 11 de diciembre de 2025 la preparación de 66 querellas judiciales contra el asambleísta Juan Andrés González, coordinador de la bancada Revolución Ciudadana (RC), por acusar al Gobierno del presidente Daniel Noboa y a sus legisladores de terroristas. El anuncio fue realizado por la asambleísta Mishel Mancheno, encargada de ADN, durante una rueda de prensa en la Asamblea Nacional. Ella enfatizó que se trata de calumnias sin fundamento. Estas acciones buscan defender la imagen del Ejecutivo y responden a declaraciones públicas de González que, según ADN, carecen de pruebas y pretenden distraer de otros temas.

Mancheno, acompañada por varios coidearios, explicó que las querellas se presentarán ante jueces en las respectivas provincias de cada legislador de ADN. Una querella es un acto escrito que inicia un proceso penal, permitiendo al perjudicado constituirse como parte acusadora. “No permitiremos que las calumnias se digan sin fundamento, sin pruebas y solamente para crear una cortina de humo”, afirmó Mancheno.

Acciones administrativas y judiciales anunciadas

De acuerdo con diario El Universo, además de las acciones judiciales, ADN presentará una queja administrativa ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), basada en el artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que sanciona declaraciones maliciosas y calumniosas. Esta medida se fundamenta en un video de la rueda de prensa ofrecida por González el miércoles 10 de diciembre de 2025.

En esa rueda de prensa, González se refirió a una investigación sobre la presencia de un vehículo Porsche Cayenne, propiedad de la compañía Industrial Molinera de la familia Noboa, en el domicilio donde fue detenido Iván B., principal sospechoso de colocar un artefacto explosivo en la Bahía de Guayaquil el 3 de junio de 2025. Según el legislador de RC, el abogado Fernando Yavar mintió al afirmar que el vehículo no tenía conexión con el detenido ni con el acto terrorista, sino que se usaba en una “emergencia familiar” de una empleada del grupo empresarial. No obstante, la Fiscalía General del Estado emitió un dictamen abstentivo en este caso, lo que significa que no encontró elementos suficientes para proceder penalmente.

Como Bancada ADN no permitiremos más acusaciones sin fundamento, calumnias ni actos de corrupción. La doble moral no puede seguir marcando la agenda en la Asamblea Nacional. El país merece verdad, transparencia y coherencia.#ADNenAcción pic.twitter.com/XYcVXrYO8J — Bancada ADN (@BancadaADN) December 11, 2025

Declaraciones controvertidas de González

González insistió en tildar de terrorista al Gobierno de Daniel Noboa, alegando que provoca autoatentados, especialmente en la Bahía del centro de Guayaquil. Estas afirmaciones han generado controversia en el contexto de la seguridad nacional en Ecuador, donde incidentes como el explosivo en Guayaquil han elevado las alertas sobre posibles actos de sabotaje o terrorismo. El Gobierno de Noboa ha enfrentado críticas de la oposición por su manejo de la crisis de seguridad. Incluyendo operativos contra el crimen organizado y medidas de emergencia.

Mancheno anunció una denuncia adicional contra González por publicar información de carácter reservado sobre una paciente, sin autorización correspondiente. Esta acción se ampara en el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador. Es decir, que protege el derecho a la intimidad y la reserva de datos personales.

Denuncias adicionales por violaciones constitucionales

En paralelo, el presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, Juan José Reyes, reveló que presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado contra González por el mismo motivo: divulgar información reservada de una paciente. Reyes subrayó que esta conducta viola principios constitucionales y podría acarrear sanciones penales.

Otro proceso en curso involucra a la asambleísta Ana Belén Tapia, también de ADN, quien interpuso una queja contra González por presunto cobro de diezmos, maltratos y generación de un ambiente laboral pésimo. Tapia indicó que recibió una denuncia a través del sistema Zimbra, relacionada con el cobro de diezmos a una asistente del legislador. Según sus declaraciones, cuentan con pruebas materializadas, como transferencias bancarias, exigencias de pagos por cambio de aceite en su vehículo. Incluso, boletos aéreos para regresos desde su provincia.

Tensiones políticas en la Asamblea Nacional

Estos eventos se enmarcan en un clima de tensiones políticas en la Asamblea Nacional, donde las bancadas oficialistas y opositoras han intensificado sus confrontaciones. ADN, aliada del Gobierno de Noboa, agrupa a legisladores que apoyan reformas en seguridad y economía, mientras que RC, liderada por figuras como González, ha criticado duramente la gestión ejecutiva, especialmente en temas de corrupción y derechos humanos. Hasta el momento, González no ha emitido una respuesta pública a estas acusaciones.