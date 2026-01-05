COMUNIDAD POR USD 1
ADN y Revolución Ciudadana retiran apoyo a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ante acusaciones de interferencia judicial

Ambas bancadas exigen la renuncia de Mario Godoy, motivada por alertas de interferencia judicial que comprometen la independencia del sistema de justicia ecuatoriano.
Mario Godoy comparecerá hoy en la Asamblea Nacional. FOTO @MarioGodoyEc
El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, comparecerá este lunes 5 de enero de 2026 en el pleno de la Asamblea Nacional. Godoy responderá acusaciones de presiones y amenazas contra el juez anticorrupción Carlos Serrano. Esto, en un caso de lavado de activos que resultó en la condena de diez años de prisión al serbio Jezdimir Srdan.

La sesión, convocada a las 10h00 en la sede legislativa, surge tras la pérdida de apoyo de las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC) y Acción Democrática Nacional (ADN). Ambas bancadas exigen la renuncia de Mario Godoy, motivada por alertas de interferencia judicial que comprometen la independencia del sistema de justicia ecuatoriano.

En una rueda de prensa previa a la sesión, la bancada de ADN, respaldó la sugerencia del presidente Daniel Noboa del 29 de diciembre de 2025. El mandatario publicó en su cuenta de X, que “mi recomendación es que Mario Godoy renuncie, después de su comparencia en la Asamblea, y se defienda de las acusaciones fuera del cargo”. Valentina Centeno, coordinadora de ADN, afirmó que si Godoy no responde claramente a las interrogantes planteadas, impulsarán un juicio político. “Vamos a ser los primeros en presentar las firmas para que se dé”, enfatizó Centeno.

Apoyo perdido de bancadas oficiales

Por su parte, la Revolución Ciudadana exigió, no sugirió, la renuncia inmediata de Godoy. Viviana Veloz, asambleísta de RC, urgió al Consejo de Administración Legislativa (CAL) a calificar con celeridad el pedido de juicio político contra Godoy y cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que votaron por su designación. “Todo lo que hoy diga Mario Godoy para lavarse la cara y que esté ajeno a la verdad será mentira”, manifestó Veloz.

Luis Fernando Molina, coideario de Veloz, detalló las tres causales para el juicio político: un presunto conflicto de intereses involucrando a Christian Troya, amigo de Mario Godoy y asesor en el CPCCS. Además, el archivo de impugnaciones contra Godoy durante su proceso de designación; y la descalificación de Edison Toro para facilitar su ingreso. Estas acusaciones se enmarcan en un contexto de inestabilidad judicial en Ecuador. Godoy es el cuarto presidente del CJ llamado a rendir cuentas en la Asamblea Nacional, según registros legislativos.

Causales detalladas para juicio político

Mario Godoy anticipó su comparecencia afirmando que acudiría con “información contundente” y que “agitaría un poco el avispero”, en referencia a posibles revelaciones sobre el caso. El escándalo inició con denuncias del juez Serrano sobre presiones para resolver el caso penal de lavado de activos. En este se involucra al serbio Srdan, lo que ha generado preocupación por la integridad del sistema anticorrupción en el país.

El contexto político revela una creciente controversia en la justicia ecuatoriana. La Fiscalía sin titular definitivo y el CPCCS en disputa, lo que agrava la inestabilidad institucional en 2026.

COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO