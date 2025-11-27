Adolescente, de 16 años, falleció tras brutal paliza que recibió en el sector La Argelia, sur de Quito

Un adolescente de 16 años murió, producto de los graves golpes que recibió la tarde y noche del martes 25 de noviembre en el sector La Argelia, en el sur de Quito. El menor presentaba lesiones visibles en nariz y mentón, y falleció en el lugar antes de recibir atención médica. Elementos del Cuerpo de Bomberos señalaron que cuando llegaron al lugar, únicamente comprobaron que el paciente ya no presentaba signos vitales.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 18h30 en una calle del barrio La Argelia Baja, zona de alta vulnerabilidad del Distrito Sur de Quito. De acuerdo con el parte policial levantado por agentes de la Dinased y Criminalística, vecinos alertaron a las unidades de emergencia. Los moradores observaron al menor tendido en el suelo. Testigos relataron a la Policía que el adolescente fue agredido físicamente por dos hombres.

Adolescente no resistió los graves golpes

Tras recibir múltiples golpes, el menor se desplomó y perdió el conocimiento. Cuando los paramédicos del Cuerpo de Bomberos llegaron al sitio constataron que ya no presentaba signos vitales. El examen externo del cadáver reveló politraumatismos faciales, con heridas contusas en nariz y mentón. También presentaba excoriaciones en rodillas y manos.

Durante el levantamiento del cuerpo, realizado por personal del Servicio de Medicina Legal, se encontró un teléfono celular en el bolsillo del pantalón de la víctima. El dispositivo será sometido a peritajes forenses para determinar posibles motivaciones del crimen. La escena del delito no cuenta con cámaras de seguridad públicas ni privadas, lo que complica la obtención de evidencia audiovisual.

Graves problemas de violencia en el sur de Quito

Fuentes policiales indicaron que la investigación dependerá del análisis del dispositivo móvil, declaraciones de testigos y la necropsia que establecerá la causa exacta de la muerte. Hasta el momento, la Policía Nacional no reporta detenidos ni identifica a los presuntos agresores. El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Adolescentes Infractores y Delitos Flagrantes del Distrito Sur.

La Argelia es uno de los sectores con mayores índices de violencia en Quito. Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y octubre de 2025 se registraron 478 homicidios en la capital, de los cuales el 68 % ocurrieron en los distritos sur y Valle de los Chillos. Organizaciones vecinales han solicitado en repetidas ocasiones mayor presencia policial y la instalación de cámaras de videovigilancia del ECU-911.