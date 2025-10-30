COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Adolescente de 16 años muere baleado en Manta tras supuesto intento de robo a policía

Según el reporte de testigos, tres individuos en dos motocicletas interceptaron al uniformado con presunta intención de sustraer sus pertenencias.
Equipos de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) llegaron minutos después para levantar evidencias. (Captura de pantalla)
Equipos de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) llegaron minutos después para levantar evidencias. (Captura de pantalla)
Equipos de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) llegaron minutos después para levantar evidencias. (Captura de pantalla)
Equipos de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) llegaron minutos después para levantar evidencias. (Captura de pantalla)

redacc@lamarea.ec

Un adolescente de 16 años, identificado como Jedenson Y. G.A. falleció la noche del miércoles 29 de octubre alrededor de las 23H30 en la intersección de la avenida 38 y Ascario Paz, barrio Buena Vista, tramo 1 de la vía Circunvalación de Manta. Este sector es cercano a la Universidad ‘Eloy Alfaro’. El joven recibió impactos de bala en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por completo, aunque el reporte preliminar señala que se trataría de un intento de robo a un agente de la Policía Nacional, quien habría usado su arma reglamentaria en respuesta.

Versión inicial de los hechos

Según el reporte de testigos, tres individuos en dos motocicletas interceptaron al uniformado con la presunta intención de sustraer sus pertenencias. El agente habría reaccionado disparando, impactando mortalmente al menor, quien quedó tendido en una calle adoquinada. Los otros dos sujetos huyeron del lugar, de acuerdo con versiones preliminares. Sin embargo, se ha indicado que la secuencia exacta de los eventos permanece bajo investigación y no se ha determinado con certeza qué ocurrió en el hecho.

Equipos de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) llegaron minutos después para levantar evidencias, incluyendo proyectiles.

Inseguridad persiste en Manabí

La zona de la vía Circunvalación registra frecuentes incidentes delictivos. Aunque los robos a personas bajaron un 70% en Manta hasta abril, según estadísticas policiales, los homicidios persisten.

Por otra parte, en 2025, Manta ha sido escenario de operativos contra bandas como Los Choneros y Los Lobos, vinculadas a narcotráfico y sicariato. Nacionalmente, Ecuador superó los 4.619 homicidios intencionales entre enero y junio, el semestre más letal en 14 años. El 58% de las víctimas fatales son jóvenes de 18 a 34 años.

La investigación del caso del joven de 16 años avanza para identificar a los acompañantes y reconstruir los hechos, sin conclusiones definitivas hasta el momento. (39) 

Adolescente de 16 años muere baleado en Manta tras supuesto intento de robo a policía

Adolescente de 16 años muere baleado en Manta tras supuesto intento de robo a policía

