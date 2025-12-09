Adolescente recibe ocho años de internamiento tras asesinato en Bolívar

Un adolescente de 17 años, identificado con las iniciales B. F. H. J., fue sentenciado a ocho años de internamiento preventivo por el asesinato de Félix Hugo I. G. El hecho ocurrió el 2 de marzo de 2025, alrededor de las 17:00, en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar.

Según datos brindados por Fiscalía, el ataque se produjo por la espalda con un arma blanca, debido a un conflicto originado en una deuda por una sustancia ilícita que la víctima había adquirido antes.

La decisión judicial incluye medidas socioeducativas, seguimiento especializado y control institucional, de acuerdo con el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes Infractores en Ecuador. Estas acciones buscan la rehabilitación del menor, tal como lo establece la normativa ecuatoriana vigente.

#ATENCIÓN | #Bolívar: con base en los elementos probatorios presentados por #FiscalíaEc, Juez especializado dicta internamiento preventivo de 8 años contra un adolescente por el delito de #Asesinato. Detalles ⬇️https://t.co/McTTERJT0O pic.twitter.com/8iavvirkPo — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 9, 2025

Suceso registrado en marzo

El adolescente fue aprehendido horas después del incidente, gracias a una investigación apoyada por fuentes reservadas. Durante la audiencia de juicio, el fiscal presentó pruebas recolectadas en la fase de instrucción.

Entre los elementos probatorios se encuentran la inspección ocular técnica, el reconocimiento del lugar de los hechos y el informe investigativo de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased). Además, se incluyeron la autopsia médico-legal y el informe de reconocimiento médico-legal realizado por Medicina Legal.

Evidencias presentadas

Estas pruebas confirmaron la responsabilidad del adolescente en el delito. El juez especializado en justicia juvenil evaluó los datos y dictó la sentencia correspondiente.

La Fiscalía General del Estado anunció la condena a través de sus canales oficiales, destacando el cumplimiento de los procedimientos legales. El caso se procesó bajo el artículo 140, numerales 2 y 4, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concordancia con el Código de la Niñez y Adolescencia.

Situación legal en Ecuador

En Ecuador, el sistema de justicia penal para adolescentes prioriza la reinserción social sobre el castigo, aplicando internamientos en centros especializados.

De esta manera, se garantiza un enfoque rehabilitador, con programas educativos y de apoyo psicológico. El Código de la Niñez y Adolescencia, vigente desde 2003, establece que los menores de 18 años no reciben penas como adultos. En su lugar, se imponen medidas que duran hasta un máximo de ocho años para delitos graves como el asesinato.

Protocolos del Consejo de la Judicatura refuerzan esta orientación, con énfasis en el seguimiento post-sentencia.

Desarrollo de la investigación

En este caso, la rápida aprehensión del adolescente permitió recopilar evidencias oportunas, evitando la pérdida de pruebas clave. La Fiscalía enfatizó que el proceso se basó en datos verificables, sin depender de testimonios únicos.

Por otro lado, la víctima, Félix Hugo I. G., falleció a causa de las heridas realizadas en la espalda baja. La autopsia confirmó que el arma blanca causó daños letales. (39)