Aduana del Ecuador recuerda los artículos que pueden ingresar sin impuestos.

La Aduana del Ecuador ejecutó operativos especiales en los principales aeropuertos del país, en vísperas de la temporada navideña.

Las inspecciones permitieron identificar pasajeros que transportaban mercancías en cantidades superiores a las permitidas para uso personal.

Los controles incluyeron revisión con escáneres, análisis de perfiles de riesgo y aforos físicos. Las autoridades confirmaron que varios productos tenían fines comerciales y no contaban con la declaración aduanera correspondiente.

Aduana del Ecuador refuerza controles en aeropuertos por Navidad

Según el informe oficial, los pasajeros transportaban zapatos, prendas de vestir, joyas y artículos electrónicos en volúmenes irregulares. Estas prácticas afectan a la industria nacional y generan competencia desleal.

La institución advirtió que el ingreso irregular de mercadería perjudica la economía del país. Además, implica evasión de impuestos, lo que constituye una infracción a la normativa aduanera vigente.

Joyas sin declarar superaron los USD 77.000 en Guayaquil

Uno de los casos más relevantes se registró en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil.

Dos pasajeros provenientes de Madrid intentaron ingresar joyas sin cumplir los procesos establecidos.

“En el Aeropuerto de Guayaquil, mediante la revisión en los escáneres y el posterior aforo físico, se determinó que dos pasajeros provenientes de Madrid transportaban joyas de plata valoradas en más de USD 77.000 sin declararlas”, informó el Senae (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador).

Tras la detección, las autoridades activaron los procedimientos administrativos correspondientes. El organismo reiteró que mantiene controles permanentes para prevenir estas infracciones.

Artículos que pueden ingresar sin pagar impuestos en Ecuador

La Aduana del Ecuador recordó a los viajeros los bienes considerados de uso personal que pueden ingresar sin pagar tributos.

Respetar estos límites evita multas, sanciones administrativas y decomisos.

Las cantidades permitidas aplican por persona o por grupo familiar, según el tipo de artículo. Todos los productos deben cumplir las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Listado oficial de artículos permitidos por el Senae

Un drone , nuevo o usado, con valor de hasta USD 1.000 .

Un monitor de computadora de hasta 32 pulgadas .

Un televisor de hasta 60 pulgadas .

Hasta 5 litros de bebidas alcohólicas para pasajeros mayores de 18 años.

500 mililitros de perfumes por persona o 1.000 mililitros por grupo familiar.

2.500 mililitros de cremas, lociones corporales y splash por persona o 5.000 mililitros por grupo familiar.

Un celular nuevo y uno usado .

Un reloj inteligente , uno nuevo y uno usado.

Audífonos inalámbricos , uno nuevo y uno usado.

Medicamentos, vitaminas y suplementos alimenticios , con prescripción médica cuando aplique; suplementos hasta 8 kilos .

Alimentos debidamente sellados o empacados al vacío.

Aduana del Ecuador advierte sanciones por ingreso irregular de mercadería

El Senae informó que continuará fortaleciendo los controles en aeropuertos durante la temporada alta de viajes. El objetivo apunta a evitar el ingreso irregular de mercadería con fines comerciales.

Asimismo, exhortó a los viajeros a informarse antes de viajar. Conocer los límites permitidos permite evitar procesos administrativos y pérdidas económicas.