Aeropuerto de Guayaquil cierra operaciones temporalmente por un incidente con una pequeña aeronave

El aeropuerto de Guayaquil ‘José Joaquín de Olmedo’ mantiene sus operaciones temporalmente suspendidas debido a un incidente en pista protagonizado por una pequeña aeronave de tipo Beechcraft King Air F90. El percance ocurrió pasadas las 16h00, de acuerdo con los primeros reportes.

Los equipos de emergencia del aeródromo trabajan en el lugar del siniestro para retirar la aeronave y poder restablecer las operaciones. Hasta el momento no existe pronunciamiento de la autoridad aeroportuaria de Guayaquil, sobre las posibles causas del incidente. Tampoco se conoce si existieron personas heridas o fallecidas tras el inconveniente.

En imágenes que circulan por redes sociales se aprecia a la pequeña nave a un costado de la pista del aeropuerto caída del lado derecho en lo que sería una falla en su tren de aterrizaje. No hay reportes de derrame de combustible ni de llamas que puedan causar un problema mayor.

Vuelos que partieron desde Quito a Guayaquil estaban en patrón de espera hasta que se autorice su aterrizaje.

Noticia en desarrollo….