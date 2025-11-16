COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Servicios

Aeropuerto de Guayaquil cierra operaciones temporalmente por un incidente con una pequeña aeronave

Varias aeronaves que despegaron desde Quito se mantienen en espera en el aire hasta que se supere el problema.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Aeropuerto de Guayaquil cierra operaciones temporalmente por un incidente con una pequeña aeronave
Bomberos aeronáuticos atendiendo la emergencia. Foto: X de Aviación Guayaquil.
Aeropuerto de Guayaquil cierra operaciones temporalmente por un incidente con una pequeña aeronave
Bomberos aeronáuticos atendiendo la emergencia. Foto: X de Aviación Guayaquil.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El aeropuerto de Guayaquil ‘José Joaquín de Olmedo’ mantiene sus operaciones temporalmente suspendidas debido a un incidente en pista protagonizado por una pequeña aeronave de tipo Beechcraft King Air F90. El percance ocurrió pasadas las 16h00, de acuerdo con los primeros reportes.

Los equipos de emergencia del aeródromo trabajan en el lugar del siniestro para retirar la aeronave y poder restablecer las operaciones. Hasta el momento no existe pronunciamiento de la autoridad aeroportuaria de Guayaquil, sobre las posibles causas del incidente. Tampoco se conoce si existieron personas heridas o fallecidas tras el inconveniente.

En imágenes que circulan por redes sociales se aprecia a la pequeña nave a un costado de la pista del aeropuerto caída del lado derecho en lo que sería una falla en su tren de aterrizaje. No hay reportes de derrame de combustible ni de llamas que puedan causar un problema mayor.

Vuelos que partieron desde Quito a Guayaquil estaban en patrón de espera hasta que se autorice su aterrizaje.

Noticia en desarrollo….

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Enner Valencia queda fuera ante Nueva Zelanda y Beccacece debe mover el ataque de Ecuador

El expresidente Rafael Correa insiste en la apertura de las urnas del 13 de abril tras el triunfo del NO en el Referéndum y Consulta Popular 2025

Más del 60% de manabitas votó por el NO en las cuatro preguntas de Referéndum y Consulta Popular

Consulta popular y referéndum 2025: Más de 60% de los votantes le dijo NO a una nueva Constitución

Asamblea Nacional inicia análisis del Presupuesto General del Estado y programación cuatrianual 2026-2029

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Enner Valencia queda fuera ante Nueva Zelanda y Beccacece debe mover el ataque de Ecuador

El expresidente Rafael Correa insiste en la apertura de las urnas del 13 de abril tras el triunfo del NO en el Referéndum y Consulta Popular 2025

Más del 60% de manabitas votó por el NO en las cuatro preguntas de Referéndum y Consulta Popular

Consulta popular y referéndum 2025: Más de 60% de los votantes le dijo NO a una nueva Constitución

Asamblea Nacional inicia análisis del Presupuesto General del Estado y programación cuatrianual 2026-2029

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Enner Valencia queda fuera ante Nueva Zelanda y Beccacece debe mover el ataque de Ecuador

El expresidente Rafael Correa insiste en la apertura de las urnas del 13 de abril tras el triunfo del NO en el Referéndum y Consulta Popular 2025

Más del 60% de manabitas votó por el NO en las cuatro preguntas de Referéndum y Consulta Popular

Consulta popular y referéndum 2025: Más de 60% de los votantes le dijo NO a una nueva Constitución

Asamblea Nacional inicia análisis del Presupuesto General del Estado y programación cuatrianual 2026-2029

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO