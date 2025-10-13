COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Sociedad

Aeropuerto de Guayaquil retoma cobro de parqueo en cabinas tras quejas por nuevo sistema

El nuevo sistema, requería que los conductores realizaran el pago en un punto específico dentro de la terminal, en la planta baja, antes de salir por la garita principal.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
José Joaquín de Olmedo vuelve al sistema tradicional de pago de parqueos
José Joaquín de Olmedo vuelve al sistema tradicional de pago de parqueos
José Joaquín de Olmedo vuelve al sistema tradicional de pago de parqueos
José Joaquín de Olmedo vuelve al sistema tradicional de pago de parqueos

Kathya Mero

Redacción ED.

Kathya Mero

Redacción ED.

kathyamero2000@gmail.com

El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil anunció que, a partir de la medianoche del 14 de octubre, retomará el sistema de cobro de parqueos en las cabinas situadas a la salida de la terminal. La decisión responde a las dificultades reportadas por los usuarios con el nuevo sistema de pago implementado días atrás, que generó incomodidades durante el reciente feriado. La autoridad aeroportuaria informó que las tarifas se mantienen sin cambios: los primeros 15 minutos son gratuitos y, posteriormente, se cobra $1,40 por hora o fracción.

Retorno al sistema anterior por problemas operativos

El nuevo sistema, que entró en vigor el 11 de octubre, requería que los conductores realizaran el pago en un punto específico dentro de la terminal, en la planta baja, antes de salir por la garita principal. Sin embargo, las quejas de los usuarios durante el feriado, relacionadas con demoras y confusión en el procedimiento, llevaron a las autoridades a revertir la medida. “Ante las incomodidades presentadas por nuestros usuarios, informamos que el parqueo retornará a la modalidad de cobro en las cabinas”, señaló un comunicado oficial del aeropuerto.

El sistema anterior, ahora restablecido, permite a los conductores retirar un ticket al ingresar y pagar en las cabinas al salir, siempre que superen los 15 minutos de gracia. Esta modalidad busca simplificar el proceso y garantizar una experiencia más fluida para los usuarios.

Contexto del cambio inicial

El pasado 11 de octubre, el aeropuerto implementó un sistema de cobro que pretendía agilizar el flujo vehicular mediante el pago en la terminal. Colaboradores explicaron que el procedimiento consistía en retirar un tique al ingresar, pagar en el punto designado en la planta baja si la permanencia excedía los 15 minutos y luego salir por la garita. El valor de $1,40 por hora o fracción se mantuvo igual, pero la nueva ubicación del punto de pago generó confusión entre los conductores, especialmente durante el feriado, cuando el volumen de pasajeros y vehículos aumentó.

Para mitigar el impacto inicial, el aeropuerto dispuso personal en la entrada para orientar a los usuarios sobre el procedimiento. Sin embargo, las dificultades técnicas y operativas reportadas motivaron el retorno al sistema tradicional.

Compromiso con los usuarios

El aeropuerto José Joaquín de Olmedo reiteró su compromiso con la comodidad y satisfacción de los usuarios, destacando que la reversión al sistema de cobro en cabinas busca atender las necesidades de los conductores. “Agradecemos su comprensión y reiteramos nuestro compromiso permanente con la calidad”, afirmó el comunicado oficial. Los conductores que utilicen el parqueo a partir del 14 de octubre deberán seguir el procedimiento habitual de pago en las cabinas a la salida, manteniendo las tarifas vigentes.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aeropuerto de Guayaquil retoma cobro de parqueo en cabinas tras quejas por nuevo sistema

Lewis Hamilton expresa frustración con Ferrari por desconexión en el equipo

Instagram reorganiza las pestañas para priorizar reels y mensajes directos

Cabo Verde hace historia: Clasifica al Mundial 2026 con triunfo 3-0 ante Esuatini

Ghana se convierte en la selección 21 en clasificar al Mundial 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aeropuerto de Guayaquil retoma cobro de parqueo en cabinas tras quejas por nuevo sistema

Lewis Hamilton expresa frustración con Ferrari por desconexión en el equipo

Instagram reorganiza las pestañas para priorizar reels y mensajes directos

Cabo Verde hace historia: Clasifica al Mundial 2026 con triunfo 3-0 ante Esuatini

Ghana se convierte en la selección 21 en clasificar al Mundial 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lewis Hamilton expresa frustración con Ferrari por desconexión en el equipo

Instagram reorganiza las pestañas para priorizar reels y mensajes directos

Cabo Verde hace historia: Clasifica al Mundial 2026 con triunfo 3-0 ante Esuatini

Ghana se convierte en la selección 21 en clasificar al Mundial 2026

Ascienden a 64 los muertos por las fuertes lluvias caídas en cinco estados de México

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO