Aeropuerto de Guayaquil retoma cobro de parqueo en cabinas tras quejas por nuevo sistema

El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil anunció que, a partir de la medianoche del 14 de octubre, retomará el sistema de cobro de parqueos en las cabinas situadas a la salida de la terminal. La decisión responde a las dificultades reportadas por los usuarios con el nuevo sistema de pago implementado días atrás, que generó incomodidades durante el reciente feriado. La autoridad aeroportuaria informó que las tarifas se mantienen sin cambios: los primeros 15 minutos son gratuitos y, posteriormente, se cobra $1,40 por hora o fracción.

Retorno al sistema anterior por problemas operativos

El nuevo sistema, que entró en vigor el 11 de octubre, requería que los conductores realizaran el pago en un punto específico dentro de la terminal, en la planta baja, antes de salir por la garita principal. Sin embargo, las quejas de los usuarios durante el feriado, relacionadas con demoras y confusión en el procedimiento, llevaron a las autoridades a revertir la medida. “Ante las incomodidades presentadas por nuestros usuarios, informamos que el parqueo retornará a la modalidad de cobro en las cabinas”, señaló un comunicado oficial del aeropuerto.

El sistema anterior, ahora restablecido, permite a los conductores retirar un ticket al ingresar y pagar en las cabinas al salir, siempre que superen los 15 minutos de gracia. Esta modalidad busca simplificar el proceso y garantizar una experiencia más fluida para los usuarios.

Contexto del cambio inicial

El pasado 11 de octubre, el aeropuerto implementó un sistema de cobro que pretendía agilizar el flujo vehicular mediante el pago en la terminal. Colaboradores explicaron que el procedimiento consistía en retirar un tique al ingresar, pagar en el punto designado en la planta baja si la permanencia excedía los 15 minutos y luego salir por la garita. El valor de $1,40 por hora o fracción se mantuvo igual, pero la nueva ubicación del punto de pago generó confusión entre los conductores, especialmente durante el feriado, cuando el volumen de pasajeros y vehículos aumentó.

Para mitigar el impacto inicial, el aeropuerto dispuso personal en la entrada para orientar a los usuarios sobre el procedimiento. Sin embargo, las dificultades técnicas y operativas reportadas motivaron el retorno al sistema tradicional.

Compromiso con los usuarios

El aeropuerto José Joaquín de Olmedo reiteró su compromiso con la comodidad y satisfacción de los usuarios, destacando que la reversión al sistema de cobro en cabinas busca atender las necesidades de los conductores. “Agradecemos su comprensión y reiteramos nuestro compromiso permanente con la calidad”, afirmó el comunicado oficial. Los conductores que utilicen el parqueo a partir del 14 de octubre deberán seguir el procedimiento habitual de pago en las cabinas a la salida, manteniendo las tarifas vigentes.