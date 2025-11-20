AFA proclama a Rosario Central como Campeón de Liga Profesional 2025 por tabla anual

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) proclamó este jueves a Rosario Central como Campeón de Liga Profesional 2025 en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, por acumular la mayor cantidad de puntos en la tabla general anual, con 66 unidades en 32 fechas.

La decisión del Comité Ejecutivo

La resolución, aprobada por unanimidad, incorpora un nuevo título anual no contemplado en el reglamento original de la temporada. Rosario Central, dirigido por Ariel Holan, sumó 18 victorias, 12 empates y solo dos derrotas (ante Boca Juniors e Independiente) en los torneos Apertura y Clausura.

En la ceremonia en la sede de la Liga Profesional en Puerto Madero, el presidente de AFA, Claudio Tapia, entregó el trofeo al presidente del club, Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano, el entrenador Holan, el capitán Jorge Broun y el jugador Ángel Di María.

Reacciones de los protagonistas

Belloso declaró: “Fue primero desde la primera fecha hasta la última, hizo más puntos que nadie y perdió solo dos partidos en el año”. Holan agradeció: “Quiero agradecer a Claudio Tapia, Pablo Toviggino y a todos los presidentes que tomaron la decisión”. Di María, campeón del mundo en Qatar 2022, expresó: “Estamos muy felices nosotros y toda la familia de Rosario Central porque hicimos dos semestres espectaculares”.

Implicaciones para el calendario

La creación del título no afecta otros torneos como la Supercopa Argentina ni el Trofeo de Campeones, que enfrentará a los ganadores de Apertura (Platense) y Clausura. Se anunció una futura Recopa y la eliminación de la Supercopa Internacional, que Rosario Central habría disputado contra el vencedor del Trofeo de Campeones.

Rosario logra su título 13

Con este logro, Rosario Central alcanza su decimotercer título oficial: cinco ligas nacionales (1971, 1973, 1980, 1986-87 y 2025), siete copas nacionales y la Copa Conmebol 1995. El equipo se clasificó directamente a la Copa Libertadores 2026 por su posición en la tabla anual, superando por cuatro puntos a Boca Juniors.

El formato de la Liga Profesional 2025

La temporada incluyó fases de grupos en Apertura y Clausura, con playoffs en el segundo semestre. Platense ganó el Apertura e Independiente Rivadavia la Copa Argentina. El nuevo título anual busca reconocer al mejor rendimiento sostenido, similar al Supporters’ Shield de la MLS.

La AFA planea incorporar el Campeón de Liga como competencia fija para 2026, junto a Apertura, Clausura y Trofeo de Campeones. Rosario Central, puntero de la Zona B en Clausura, continúa en playoffs por el título semestral.