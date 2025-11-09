Agenda de Daniel Noboa en Bolivia: Posesión presidencial, reunión con funcionario de Estados Unidos y cambios en la Casa Militar

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cumple una agenda oficial en Bolivia, país al que viajó para asistir a la ceremonia de posesión del nuevo mandatario electo, Rodrigo Paz. El jefe de Estado ecuatoriano, Daniel Noboa, se trasladó acompañado por su esposa y una comitiva oficial conformada por titulares de varias carteras de Estado.

Cooperación con Estados Unidos

En el marco de estas actividades oficiales, Noboa sostuvo un encuentro estratégico con Christopher Landau, secretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos. Durante la reunión, ambas autoridades dialogaron sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral en áreas críticas como la lucha contra el crimen organizado transnacional, la gestión de la migración y el impulso al desarrollo regional, ratificando la sólida relación entre ambas naciones que busca fortalecer Daniel Noboa.

Gestión desde el exterior: Nuevos decretos

A pesar de su agenda internacional, el presidente Noboa continuó con sus funciones administrativas, firmando cuatro nuevos decretos ejecutivos desde Bolivia. Entre las decisiones más relevantes destaca la reorganización de la Casa Militar Presidencial.

Mediante decreto, el mandatario dio por terminadas las funciones del GRAB. Milton Patricio Rodríguez Rojas, agradeciéndole por los servicios prestados. En su lugar, designó al GRAB. Gustavo Enrique Iturralde Maya como nuevo Jefe de la Casa Militar Presidencial.