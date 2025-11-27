Daniel Noboa inicia extensa gira: Detalles de su viaje a Estados Unidos, Europa y Emiratos Árabes

La Presidencia de la República de Ecuador confirmó que Daniel Noboa emprendió un nuevo viaje hoy. La agenda internacional del mandatario ecuatoriano empieza este 27 de noviembre con grandes expectativas. El periplo combina actividades de índole personal con encuentros oficiales de alto nivel diplomático. El Jefe de Estado visitará Estados Unidos, Emiratos Árabes, España, Noruega, Suiza y Bélgica.

Primero realizará una parada privada en suelo norteamericano hasta el próximo 1 de diciembre. Según el comunicado oficial, este tramo inicial responde a compromisos estrictamente privados del gobernante. Además, Noboa costeará estos días con sus recursos personales y sin usar bienes públicos. El Gobierno enfatiza que el avión presidencial no transportará a Daniel Noboa durante esta etapa.

Detalles de la agenda internacional de Daniel Noboa

Posteriormente, el Gobierno nacional detalló el itinerario oficial de Noboa entre el 3 y 11 de diciembre. El presidente ejecutará una gira estratégica por Emiratos Árabes Unidos, España y también Noruega. Durante estos días claves, el líder ecuatoriano sostendrá reuniones cruciales con autoridades extranjeras. Asimismo, dialogará con organismos internacionales para consolidar lazos diplomáticos y comerciales vigentes.

El objetivo central busca impulsar nuevos acuerdos que beneficien el desarrollo económico de Ecuador. También pretende fortalecer la cooperación bilateral y promover alianzas estratégicas vitales para el país. Estas acciones apuntan directamente al progreso social de Ecuador mediante inversión extranjera.

Vacaciones familiares y Foro Económico en Suiza

Más adelante, Daniel Noboa disfrutará un periodo familiar del 5 al 15 de enero del 2026. Este lapso de descanso se ajusta a las disposiciones vigentes y normativas legales actuales. Nuevamente, los gastos generados saldrán del bolsillo personal del mandatario ecuatoriano sin excepciones. Tampoco utilizará la flota aérea estatal durante estos traslados privados ni en vacaciones.

El documento oficial añade actividades importantes del 19 al 22 de enero en Suiza. El presidente Daniel Noboa participará activamente en el reconocido Foro Económico Mundial celebrado en Davos. En ese espacio global mantendrá encuentros con otros líderes mundiales y Jefes de Estado.

Cierre de la gira de Daniel Noboa en la Unión Europea

Finalmente, la última parada tendrá lugar en Bélgica entre el 22 y 25. Allí gestionará reuniones con altas autoridades de la Unión Europea para concretar objetivos. Vale recordar que este bloque representa el tercer socio comercial más importante del Ecuador. Por ello, resulta indispensable afianzar las relaciones con el viejo continente en enero.

La Presidencia de Ecuador considera estos encuentros claves para avanzar en negociaciones de acuerdo de inversión. Además, buscan reforzar la cooperación en materia de seguridad para combatir el crimen organizado.