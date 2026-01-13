Hallaron un cuerpo mutilado en el balde de una camioneta abandonada en el sur de Quito

Agentes de la Policía Nacional localizaron un cuerpo mutilado en el balde de una camioneta abandonada en el sector Guamaní, en el sur de la capital ecuatoriana. La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) lidera las diligencias para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias del hecho. Según el reporte policial, el vehículo presentaba un reporte de robo en los últimos días.

En el balde de esta camioneta se encontró el cadáver de una persona de sexo masculino al que le habían cortado una mano. Junto a los restos se hallaron panfletos con mensajes intimidatorios alusivos a un grupo delictivo. Personal especializado acordonó la zona, levantó indicios balísticos y biológicos. Los restos los trasladaron al Departamento de Medicina Legal para la realización de las diligencias de ley.

Cuerpo mutilado lo llevaron a la morgue

Diego Villalva, jefe de la Unidad de Muertes Violentas del Distrito Metropolitano de Quito, se pronunció acerca de este hecho. Indicó que las características de los restos presentan similitudes con las de un cuerpo descubierto el viernes 9 de enero en el sector La Victoria, también en Guamaní. En ese caso anterior se reportó un hombre sin manos tras un ataque armado.

Las autoridades analizan la posible relación entre ambos hechos, dentro de la línea investigativa de muertes violentas vinculadas a disputas delictivas. El acceso al lugar del hallazgo resulta complicado por el mal estado de las vías y la escasa presencia de viviendas en la zona. Aquello dificultó la llegada inicial de unidades de emergencia y vecinos. El hecho se alertó a través de llamadas al Sistema Integrado de Seguridad ECU-911.

Grupos delictivos operan en el sur de Quito

Hasta el momento, la capital registra nueve muertes violentas en lo que va del año 2026, de acuerdo con estadísticas oficiales de la Policía Nacional. Este número refleja un incremento en comparación con periodos iniciales de años anteriores y ocurre en un contexto de preocupación por la presencia de grupos delictivos organizados en sectores del sur de Quito.

La Dinased continúa con las pericias de criminalística, revisión de cámaras de seguridad cercanas y levantamiento de testimonios para determinar si el caso corresponde a un ajuste de cuentas, sicariato o mensaje intimidatorio relacionado con actividades ilícitas. No se ha confirmado la identidad de la víctima ni se han reportado detenciones vinculadas directamente a este hallazgo hasta el cierre de esta edición. (17)