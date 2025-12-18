Agrocalidad confirma presencia de Fusarium R4T en bananeras de El Oro y declara emergencia fitosanitaria

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) confirmó este 18 de diciembre de 2025 la presencia del hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T) en una finca bananera ubicada en la provincia de El Oro, específicamente en el cantón Santa Rosa. La detección se produjo tras completar los análisis de laboratorio y la cascada diagnóstica establecida en protocolos nacionales e internacionales, lo que llevó a la firma inmediata de una declaratoria de emergencia fitosanitaria para el sector bananero por un plazo de seis meses.

Esta medida busca viabilizar recursos del Gobierno Nacional y de la cooperación internacional para fortalecer el cerco epidemiológico y ejecutar acciones de control técnico, sin afectar a los productores. El foco identificado permanece confinado y bajo estricto control, asegurando que no represente riesgo para la salud humana, el consumo local, las exportaciones, los precios ni la calidad del banano y otras musáceas ecuatorianas.La primera sospecha de la presencia del Fusarium R4T se registró el 3 de septiembre de 2025 en una pequeña finca del cantón Santa Rosa.

Desde ese momento, Agrocalidad activó el Plan Nacional de Contingencia, desplegando técnicos especializados, unidades móviles, puntos de desinfección y apoyo de expertos internacionales para contener la posible propagación. La agencia enfatizó que Ecuador se preparó durante más de 14 años para enfrentar esta amenaza, invirtiendo superior a 34 millones de dólares en el fortalecimiento de laboratorios, capacidades técnicas y sistemas de vigilancia, incluyendo el uso de drones de última tecnología. “Fuimos el país de la región que más tiempo logró evitar el ingreso del Foc R4T, y hoy estamos actuando con responsabilidad para contenerlo”, señaló Agrocalidad en su comunicado oficial.

Características del Hongo Fusarium R4T y su impacto en cultivos

El Fusarium R4T es una variante agresiva del hongo Fusarium oxysporum. Un patógeno transmitido por el suelo que ataca las raíces de las plantas de banano, causando la marchitez por Fusarium al obstruir su sistema vascular. Este hongo puede permanecer latente en el suelo o en plantas huésped durante décadas gracias a sus esporas de pared gruesa. Es decir, estructuras diseñadas para sobrevivir en condiciones adversas. Además del banano, afecta a otras musáceas como el plátano, el orito y el abacá, representando una amenaza significativa para la industria agrícola en regiones tropicales.

En Ecuador, donde el banano es un pilar económico con exportaciones que superan los miles de millones de dólares anuales, la contención temprana es crucial para evitar pérdidas en la producción.La declaratoria de emergencia fitosanitaria, firmada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP), tiene como objetivo principal reforzar las medidas de bioseguridad en la zona afectada y en el resto del país.

Esto incluye controles estrictos en la finca identificada y la implementación de protocolos para prevenir la dispersión a través de suelo contaminado, agua o herramientas agrícolas. Agrocalidad reiteró que las acciones se ejecutan sin generar impactos negativos en los productores. Se está priorizando la sostenibilidad del sector bananero, que emplea a miles de personas en provincias como El Oro, Los Ríos y Guayas.

Presencia del Fusarium R4T en América Latina desde 2019

El Fusarium R4T llegó a América Latina en 2019, región que abastece alrededor de dos tercios del comercio mundial de banano. El primer caso en el continente se detectó en Colombia, en el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela. Para 2023, la enfermedad se había propagado al departamento de Magdalena, específicamente al sector de Buritaca en el distrito de Santa Marta. Su aparición activó alertas regionales sobre la movilidad del patógeno.

En Perú, el hongo fue confirmado en abril de 2021 en la provincia de Sullana, departamento de Piura, limítrofe con las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. Hasta la fecha, la propagación en Perú se ha restringido mayoritariamente a Piura, aunque se mantienen vigilancias estrictas. Venezuela se convirtió en el tercer país de la región en confirmar la presencia oficial del hongo en enero de 2023. Con focos de infección detectados en los estados de Aragua, Carabobo y Cojedes, en la zona centronorte del país.

Con la detección en Ecuador, este se posiciona como el cuarto nación latinoamericana afectada. Por ello, se destaca la necesidad de coordinación internacional para mitigar el avance del patógeno. Organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han enfatizado la importancia de compartir protocolos y recursos para proteger la industria bananera global.

Medidas de contención y preparación en Ecuador

Desde la activación del Plan Nacional de Contingencia en septiembre de 2025, Agrocalidad ha implementado un operativo integral. Esta incluye el aislamiento de la finca afectada y la desinfección de equipos y vehículos. El acompañamiento de técnicos internacionales ha permitido aplicar mejores prácticas globales, adaptadas al contexto ecuatoriano.

La agencia subrayó que la inversión de más de 34 millones de dólares en los últimos 14 años ha fortalecido la capacidad de respuesta. Por ello, tiene laboratorios equipados para diagnósticos rápidos y sistemas de vigilancia aérea mediante drones. Esto, ha retrasado la entrada del hongo en comparación con vecinos regionales. La emergencia fitosanitaria de seis meses facilitará el acceso a fondos adicionales para expandir el cerco epidemiológico. Allí se incluyen capacitaciones para productores y monitoreo continuo en plantaciones adyacentes.

Agrocalidad aseguró que estas medidas no alteran el estatus fitosanitario de las exportaciones ecuatorianas. Manteniendo abiertos mercados clave como la Unión Europea, Estados Unidos y Asia. El sector bananero ecuatoriano, que representa una porción significativa del PIB agrícola, continúa operando bajo estándares internacionales de calidad y seguridad.

Ecuador, como uno de los principales exportadores de banano del mundo, enfrenta desafíos con la llegada del Fusarium R4T. Las autoridades destacan la preparación como factor clave para minimizar impactos.