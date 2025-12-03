Perú: Ataque extorsivo dejó 18 buses quemados en un estacionamiento de la loclidad de Ate

Al menos 18 buses de transporte público resultaron quemados y destruidos en su totalidad por un incendio intencional la madrugada de este miércoles 3 de diciembre de 2025. El hecho se registró en una playa de estacionamiento del distrito de Ate, en Lima Este. Autoridades y dirigentes del sector atribuyen el hecho a presuntos extorsionadores que vienen afectando al gremio de transportistas durante todo el año.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 03h00 en un terreno particular ubicado en la urbanización Valdiviezo. Allí se encontraban estacionadas unidades de las empresas Etminsa S.A., Etnassac y Angamos Express. Ellos operan rutas hacia distritos como San Juan de Lurigancho, Chosica y el centro de Lima. Según el reporte preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), un vigilante del lugar alertó que se produjo una fuerte explosión.

Buses quemados quedaron hechos chatarra

Primero ocurrió en uno de los buses, cuyo fuego se propagó rápidamente a las unidades contiguas debido a la cercanía y al combustible almacenado. Bomberos de cuatro compañías lograron controlar el incendio tras varias horas, pero 18 vehículos resultaron completamente calcinados. Se informó que otras seis unidades quedaron con daños parciales.

Roger Pérez, jefe de la Región Policial Lima, confirmó que se investiga el caso como incendio doloso con fines de extorsión. “Tenemos indicios claros de que se trata de una acción criminal vinculada a las cobranzas de cupos que afectan al transporte público”, declaró a los medios. Dirigentes de las empresas afectadas indicaron que en lo que va de 2025 se han registrado más de 40 ataques similares en Lima y Callao.

Se brindará apoyo económico a los afectados

En eso se incluye disparos a buses, quema de unidades y amenazas directas a choferes y propietarios. En varias oportunidades, los transportistas han realizado paros de 24 y 48 horas para exigir mayor seguridad. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que coordina con el Ministerio del Interior el refuerzo de patrullaje en zonas críticas y la implementación de medidas de protección para el sector.

Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que evaluará apoyo económico temporal a las empresas damnificadas para evitar el aumento de pasajes. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por el hecho. La División de Investigación Criminalística (Divincri) y peritos de la Unidad de Prevención e Investigación de Incendios realizan las diligencias en el lugar para determinar el artefacto utilizado.

Este nuevo ataque se suma a la ola de violencia extorsiva que, según la Asociación de Empresas de Transporte Urbano, ha generado pérdidas superiores a los 15 millones de soles en lo que va del año solo en la capital.