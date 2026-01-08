Incendios en La Patagonia argentina obligan a evacuar a 3 mil personas entre turistas y residentes

Al menos 3 mil personas, en su mayoría turistas, han sido evacuadas en los últimos tres días debido a los incendios forestales que afectan la región de la Patagonia argentina. Los incendios más graves se han dado en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Los fuegos han arrasado miles de hectáreas de bosques y áreas de producción agropecuaria, según informes oficiales. Las evacuaciones se concentraron en zonas como Epuyén, El Hoyo y Puerto Patriada.

En estos sectores el avance de las llamas obligó a medidas preventivas para residentes y visitantes. Autoridades provinciales y nacionales coordinaron el operativo, que incluyó el despliegue de brigadistas, medios aéreos. También se incluyó logística para contener los focos activos. De acuerdo con datos de la Agencia Federal de Emergencias y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, se registran tres focos principales de incendio en Chubut y Santa Cruz.

La Patagonia argentina en emergencia

Estos siniestros han consumido miles de hectáreas de vegetación nativa, afectando ecosistemas patagónicos y campos productivos. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, detalló que más de 3 mil turistas resultaron trasladados a zonas seguras en las últimas 72 horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por peligro extremo de incendios forestales en varias provincias, incluyendo Chubut y Santa Cruz, vigente para el resto de la semana.

Esta advertencia forma parte de un panorama nacional que abarca 16 provincias con riesgo máximo, debido a condiciones climáticas de altas temperaturas. Influyen también la baja humedad y vientos intensos que favorecen la propagación del fuego. Los incendios en la Patagonia se producen en un contexto de temporada estival con alta afluencia turística, lo que incrementa la vulnerabilidad en áreas de interfase urbano-forestal.

Posibles causas intencionales en algunos focos

Brigadistas de Parques Nacionales, provincias afectadas y apoyo federal trabajan en el terreno para controlar los focos, algunos de los cuales permanecen activos e incontrolados. Este evento revive preocupaciones por la recurrencia de incendios forestales en la región patagónica, donde siniestros previos han causado daños significativos a la biodiversidad y la economía local.

Las autoridades enfatizan la prevención y el reporte de actividades sospechosas, mientras se investigan posibles causas intencionales en algunos focos. La situación permanece bajo monitoreo constante, con refuerzos en medios aéreos como aviones hidrantes para combatir las llamas. La Patagonia argentina, conocida por sus paisajes naturales y atractivos turísticos, enfrenta nuevamente el desafío de estos incendios en el inicio del verano 2026.