COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Latinoamérica

Incendios en La Patagonia argentina obligan a evacuar a 3 mil personas entre turistas y residentes

Los incendios han consumido miles de hectáreas de vegetación nativa, afectando ecosistemas patagónicos y campos productivos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Al menos 3 mil personas, en su mayoría turistas, han sido evacuadas en los últimos tres días debido a los incendios forestales que afectan la región de la Patagonia argentina.
Bomberos y rescatistas trabajan arduamente en sofocar las llamas en La Patagonia argentina.
Al menos 3 mil personas, en su mayoría turistas, han sido evacuadas en los últimos tres días debido a los incendios forestales que afectan la región de la Patagonia argentina.
Bomberos y rescatistas trabajan arduamente en sofocar las llamas en La Patagonia argentina.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Al menos 3 mil personas, en su mayoría turistas, han sido evacuadas en los últimos tres días debido a los incendios forestales que afectan la región de la Patagonia argentina. Los incendios más graves se han dado en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Los fuegos han arrasado miles de hectáreas de bosques y áreas de producción agropecuaria, según informes oficiales. Las evacuaciones se concentraron en zonas como Epuyén, El Hoyo y Puerto Patriada.

En estos sectores el avance de las llamas obligó a medidas preventivas para residentes y visitantes. Autoridades provinciales y nacionales coordinaron el operativo, que incluyó el despliegue de brigadistas, medios aéreos. También se incluyó logística para contener los focos activos. De acuerdo con datos de la Agencia Federal de Emergencias y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, se registran tres focos principales de incendio en Chubut y Santa Cruz.

La Patagonia argentina en emergencia

Estos siniestros han consumido miles de hectáreas de vegetación nativa, afectando ecosistemas patagónicos y campos productivos. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, detalló que más de 3 mil turistas resultaron trasladados a zonas seguras en las últimas 72 horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por peligro extremo de incendios forestales en varias provincias, incluyendo Chubut y Santa Cruz, vigente para el resto de la semana.

Esta advertencia forma parte de un panorama nacional que abarca 16 provincias con riesgo máximo, debido a condiciones climáticas de altas temperaturas. Influyen también la baja humedad y vientos intensos que favorecen la propagación del fuego. Los incendios en la Patagonia se producen en un contexto de temporada estival con alta afluencia turística, lo que incrementa la vulnerabilidad en áreas de interfase urbano-forestal.

Posibles causas intencionales en algunos focos

Brigadistas de Parques Nacionales, provincias afectadas y apoyo federal trabajan en el terreno para controlar los focos, algunos de los cuales permanecen activos e incontrolados. Este evento revive preocupaciones por la recurrencia de incendios forestales en la región patagónica, donde siniestros previos han causado daños significativos a la biodiversidad y la economía local.

Las autoridades enfatizan la prevención y el reporte de actividades sospechosas, mientras se investigan posibles causas intencionales en algunos focos. La situación permanece bajo monitoreo constante, con refuerzos en medios aéreos como aviones hidrantes para combatir las llamas. La Patagonia argentina, conocida por sus paisajes naturales y atractivos turísticos, enfrenta nuevamente el desafío de estos incendios en el inicio del verano 2026.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Pareja recibe prisión preventiva por el asesinato de un adulto mayor en el norte de Quito

Centro del Migrante y Centro Violeta: los proyectos sociales que impulsa Clara Hinojosa, vicealcaldesa de Santo Domingo

PSG conquista la Supercopa de Francia 2026 al vencer en penales al Olympique de Marsella

La FAE suma un Boeing 737-500 a su flota aérea para reforzar las operaciones militares en Ecuador

Donald Trump amenaza con golpear duramente a Irán por posibles muertes en manifestaciones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Pareja recibe prisión preventiva por el asesinato de un adulto mayor en el norte de Quito

Centro del Migrante y Centro Violeta: los proyectos sociales que impulsa Clara Hinojosa, vicealcaldesa de Santo Domingo

PSG conquista la Supercopa de Francia 2026 al vencer en penales al Olympique de Marsella

La FAE suma un Boeing 737-500 a su flota aérea para reforzar las operaciones militares en Ecuador

Donald Trump amenaza con golpear duramente a Irán por posibles muertes en manifestaciones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Pareja recibe prisión preventiva por el asesinato de un adulto mayor en el norte de Quito

Centro del Migrante y Centro Violeta: los proyectos sociales que impulsa Clara Hinojosa, vicealcaldesa de Santo Domingo

PSG conquista la Supercopa de Francia 2026 al vencer en penales al Olympique de Marsella

La FAE suma un Boeing 737-500 a su flota aérea para reforzar las operaciones militares en Ecuador

Donald Trump amenaza con golpear duramente a Irán por posibles muertes en manifestaciones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO