Tres policías y seis supuestos miembros de ISIS fallecen en operativo antiterrorista en Turquía

Al menos nueve personas, tres agentes policiales y seis presuntos militantes del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS o EI), murieron este lunes 29 de diciembre. Ocurrió durante un enfrentamiento armado en la provincia de Yalova, en el noroeste de Turquía. El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, informó que nueve agentes resultaron heridos en la operación. Todo ocurrió la madrugada para desarticular una célula armada del grupo yihadista.

El suceso ocurrió alrededor de las 02h00 hora local en una vivienda ubicada en la carretera hacia la aldea de Elmalık, en el distrito central de Yalova, al sur de Estambul. Según autoridades, los sospechosos abrieron fuego contra las fuerzas policiales al inicio del asalto, lo que provocó un tiroteo que duró varias horas. Unidades especiales de la provincia vecina de Bursa se sumaron al dispositivo para apoyar la intervención.

Miembros de ISIS entre los fallecidos

Yerlikaya detalló que la operación se realizó con precaución debido a la presencia de civiles en el inmueble: cinco mujeres y seis niños fueron evacuados de manera segura. Los seis militantes abatidos eran ciudadanos turcos, según fuentes oficiales. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Formación e Investigación de Yalova, donde se reportó que ninguno presenta riesgo vital.

Este enfrentamiento forma parte de una ofensiva nacional más amplia contra el Estado Islámico. Durante la misma jornada, las fuerzas de seguridad realizaron redadas simultáneas en 108 direcciones de 15 provincias turcas. En las últimas semanas, las autoridades han intensificado las acciones antiterroristas tras alertas de inteligencia sobre posibles atentados planeados por el grupo durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

El presidente Tayyip Erdogan expresó condolencias

Solo en diciembre, Turquía detuvo a más de 115 sospechosos vinculados al ISIS en operaciones previas, principalmente en Estambul, por presuntos planes de ataques en zonas concurridas. El Estado Islámico ha reivindicado en el pasado varios atentados mortales en territorio turco, como el ataque a la discoteca Reina en Estambul el 1 de enero de 2017, que dejó 39 víctimas.

La Fiscalía de Yalova abrió una investigación inmediata, asignando cinco fiscales al caso y deteniendo a cinco personas relacionadas. El presidente Recep Tayyip Erdogan expresó condolencias por los agentes caídos y reiteró el compromiso del gobierno en la lucha contra el terrorismo.

Turquía mantiene una vigilancia reforzada contra remanentes del Estado Islámico, especialmente ante su frontera con Siria e Irak, donde el grupo controló amplios territorios hasta su derrota territorial en 2019. A pesar de ello, células durmientes siguen representando una amenaza, según informes de seguridad.