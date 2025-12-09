Accidente en carretera de La Paz deja al menos ocho fallecidos al precipitarse un bus de dos pisos

Al menos ocho personas fallecieron en Bolivia después de que un bus de dos pisos, de transporte público cayera aproximadamente 150 metros por un barranco. El trágico hecho ocurrió en una carretera de los Yungas, en el departamento de La Paz, según informó el director departamental de Bomberos, Pavel Tovar. El siniestro ocurrió durante la madrugada en el sector conocido como Velo de la Novia.

Se trata de una zona con cascadas, curvas pronunciadas y alta humedad, situada a unos 65 kilómetros de la sede del Gobierno. El accidente tuvo lugar en una de las rutas más complejas de la región andina. La carretera se caracteriza por tener precipicios profundos y condiciones climáticas variables. Las malas condiciones de la vía, la densa neblina y un terreno resbaladizo habrían contribuido a que el conductor perdiera el control del vehículo.

Bus de dos pisos rodó por el vacío en esta carretera

Equipos de rescate se desplazaron al lugar en horas de la mañana para recuperar los cuerpos y evaluar el estado del autobús, que quedó completamente destruido por el impacto. La carretera que conecta La Paz y los Yungas es conocida por su alto nivel de peligrosidad. Sus tramos combinan zonas asfaltadas con sectores de ripio, curvas estrechas y también superficies expuestas a derrumbes.

Aunque existen rutas alternativas más seguras y modernas, muchos transportistas continúan utilizando este camino tradicional debido a su menor distancia y a la demanda local de movilidad. El inicio de la temporada de lluvias, que se extiende de noviembre a marzo, complica aún más el tránsito por esta región subtropical. Durante estos meses predominan los deslizamientos, la acumulación de humedad y la presencia permanente de neblina.

Se mantiene abierta la investigación

En esta ocasión, los equipos de Bomberos y personal policial desplegaron un operativo para asegurar la zona, rescatar a las víctimas y revisar posibles daños adicionales en la vía. Hasta el momento, no se han difundido las identidades oficiales. La Policía de Tránsito mantiene abierta la investigación para determinar con precisión los factores que provocaron el siniestro.