Mundo
Estados Unidos

Al menos un muerto por un tiroteo en un centro de migrantes de Dallas

Un tiroteo en Dallas dejó una persona muerta y otra herida. Descubre todos los detalles sobre este trágico evento.
3 minutos de lectura
Violencia en Dallas: disparos en centro del ICE dejan muertos y heridos
Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Un tiroteo perpetrado la mañana de este miércoles en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en la ciudad de Dallas, Texas, dejó al menos una persona fallecida y otra herida, según confirmó la Policía local. El presunto agresor, que disparó desde un edificio adyacente, se quitó la vida antes de ser detenido por las fuerzas de seguridad.

Detalles preliminares del ataque

El incidente se registró poco antes de las 6h40 (hora local), cuando el atacante habría abierto fuego desde un edificio cercano al centro del ICE. Las primeras versiones indican que disparó contra las instalaciones y el personal presente. Causó la muerte de al menos una persona y dejó a otra con lesiones cuya gravedad no ha sido especificada.

La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó que el sospechoso se suicidó de un disparo antes de poder ser neutralizado por la policía. “Aún se están recabando detalles” sobre el atacante y sus posibles motivaciones, explicó.

Reacciones oficiales: preocupación por violencia contra agentes federales

En un comunicado difundido en redes sociales, Noem vinculó el ataque a una “ola de violencia sin precedentes contra el personal del ICE”, y llamó a detener lo que describió como una creciente amenaza. “Esto debe parar”, expresó enfáticamente.

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, manifestó su preocupación ante lo que calificó como “ataques obsesivos contra los servicios de seguridad”, en particular contra las agencias encargadas del control migratorio. Vance ofreció condolencias a las víctimas y sus familias, y reiteró el respaldo del gobierno a los agentes del ICE.

Contexto: el ICE bajo presión y ataques

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha recibido críticas y protestas en los últimos años, especialmente por su rol en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados. La agencia federal ha incrementado su seguridad tras reportes de amenazas y actos vandálicos, en el marco de un contexto político polarizado en torno a la migración.

Hasta ahora, no se ha confirmado si el atacante tenía vínculos con algún grupo o causa política específica. Las autoridades han evitado especular sobre los motivos. La investigación está en curso y se espera que el FBI colabore en la recopilación de evidencia.

Investigación activa y medidas de seguridad reforzadas

La Policía de Dallas ha acordonado la zona y continúa con la revisión del edificio desde el cual se perpetraron los disparos. El nombre del fallecido y del herido no se dieron a conocer, a la espera de notificar a las familias. Por su parte, las autoridades del ICE han activado protocolos de emergencia y han reforzado la seguridad en otras instalaciones similares en el país.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció que proporcionará asistencia psicológica y legal al personal afectado, y pidió a los ciudadanos informar sobre cualquier comportamiento sospechoso relacionado con amenazas a agentes federales.

