COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Sin categoría

Alan Minda llegará al Atlético Mineiro en un sorpresivo traspaso y será compañero de Alan Franco

El club brasileño alcanzó un acuerdo comercial con el Cercle Brugge para incorporar al extremo ecuatoriano de 22 años, a la espera de exámenes médicos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Atlético Mineiro dio un golpe inesperado en el mercado de fichajes al anunciar un acuerdo para la incorporación del extremo ecuatoriano Alan Minda, actualmente vinculado al Cercle Brugge de Bélgica.

El anuncio se realizó a través de los canales oficiales del club brasileño, que confirmó haber alcanzado las bases comerciales para concretar la transferencia del futbolista de 22 años, uno de los nombres con mayor proyección del fútbol ecuatoriano.

La institución explicó que la firma definitiva del contrato, la duración del vínculo y la presentación oficial se producirán tras la realización de los exámenes médicos, cuyo cronograma aún no está establecido. Minda compartirá vestuario con Alan Franco, mediocampista ecuatoriano que forma parte del Atlético Mineiro desde 2020 y que se ha consolidado como una pieza estable en el plantel.

Alan Minda, la sorpresa del ‘galo’

La llegada del extremo responde a una estrategia del club ‘galo’ orientada a potenciar sus bandas con futbolistas jóvenes, veloces y con capacidad de desequilibrio individual, un perfil que Minda ha consolidado en Europa.

Nacido en Esmeraldas el 14 de mayo de 2003, Alan Minda se desempeña principalmente como extremo derecho. Su juego destaca por el atrevimiento ofensivo, la velocidad en espacios abiertos y la insistencia en el uno contra uno.

Su proceso formativo se desarrolló en Independiente del Valle, institución a la que se integró a los 12 años y donde completó todas sus etapas juveniles antes de debutar profesionalmente el 22 de mayo de 2021. Ese rendimiento le abrió las puertas del fútbol europeo en julio de 2023. Fue transferido al Cercle Brugge, club con el que logró continuidad y protagonismo en la liga belga.

Buen desempeño

Durante la temporada 2023-2024, Minda firmó una de sus campañas más sólidas. Registra ocho goles y seis asistencias en 38 partidos, cifras que reforzaron su valoración internacional.

Con la selección ecuatoriana también dejó señales claras de crecimiento. Participó en el Mundial Sub-20 de 2023, anotó dos goles y luego debutó con la absoluta en Copa América y Eliminatorias, marcando en ambas competencias.

Su arribo al Atlético Mineiro de Brasil representa un nuevo desafío competitivo y una vitrina relevante en Sudamérica, donde buscará consolidarse y dar un salto definitivo en su carrera.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Incidentes y agresiones verbales marcan el retorno de la Asamblea Nacional tras el receso

Régimen de Nicaragua apoya a Nicolás Maduro y arrestará a quienes celebren su detención

Donald Trump justifica operación contra Nicolás Maduro alegando “cámaras de tortura” y confirma bajas cubanas

Alan Minda llegará al Atlético Mineiro en un sorpresivo traspaso y será compañero de Alan Franco

El riesgo país de Ecuador se desploma a mínimos históricos de la última década al iniciar 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Incidentes y agresiones verbales marcan el retorno de la Asamblea Nacional tras el receso

Régimen de Nicaragua apoya a Nicolás Maduro y arrestará a quienes celebren su detención

Donald Trump justifica operación contra Nicolás Maduro alegando “cámaras de tortura” y confirma bajas cubanas

Alan Minda llegará al Atlético Mineiro en un sorpresivo traspaso y será compañero de Alan Franco

El riesgo país de Ecuador se desploma a mínimos históricos de la última década al iniciar 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Incidentes y agresiones verbales marcan el retorno de la Asamblea Nacional tras el receso

Régimen de Nicaragua apoya a Nicolás Maduro y arrestará a quienes celebren su detención

Donald Trump justifica operación contra Nicolás Maduro alegando “cámaras de tortura” y confirma bajas cubanas

El riesgo país de Ecuador se desploma a mínimos históricos de la última década al iniciar 2026

Fiscalía registra inasistencia de Tannya Varela a presentación periódica por Caso León de Troya

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO