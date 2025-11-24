Alcalde de Machala estaba en el lugar donde se produjo un ataque armado que dejó un fallecido

Darío Macas, alcalde de la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro estaba en una iglesia y en los exteriores se registró un ataque armado que dejó un fallecido. El hecho ocurrió la noche del domingo 23 de noviembre en el sector de Puerto Bolívar, zona portuaria de Machala. Eran cerca de las 20h00 cuando una ráfaga de disparos puso en alerta a la ciudadanía que participaba de un acto religioso de inauguración.

Se informó que un grupo de sujetos armados llegó por vía marítima en una lancha al muelle de Puerto Bolívar. Desde allí, los sospechosos abrieron fuego contra personas que participaban en la ceremonia de entrega de la restauración de una iglesia católica. El ataque dejó un muerto y al menos un herido. El hecho ocurrió minutos después de que finalizara el acto oficial, al que asistieron autoridades locales.

Alcalde de Machala resultó ileso

Entre los invitados se encontraba el alcalde de Machala, Darío Macas, y numerosos feligreses. Videos difundidos en redes sociales muestran el pánico dentro del templo: decenas de personas corrían hacia los costados mientras se escuchaban múltiples detonaciones; algunos se refugian detrás del altar. Pablo Fajardo, jefe del Distrito Machala de la Policía Nacional, confirmó que los agresores descendieron de la embarcación. Los antisociales dispararon directamente contra un grupo que se encontraba en el muelle.

“Agentes que realizaban labores de seguridad en las inmediaciones repelieron el ataque”, señaló el oficial, quien agregó que la víctima mortal falleció en el lugar. Inmediatamente se activó el Bloque de Seguridad, integrado por Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que desplegó personal motorizado y unidades tácticas para localizar a los responsables. Hasta la publicación de esta nota no se reportaron detenciones.

Explosiones de artefactos en locales comerciales

Puerto Bolívar, principal puerto bananero y pesquero de Ecuador, ha sido escenario de varios hechos violentos en los últimos años. Estos ataques, a decir de las autoridades, están relacionados con disputas entre organizaciones delincuenciales dedicadas al narcotráfico y extorsión. En 2023 y 2024 se registraron explosiones de artefactos en locales comerciales y ataques armados selectivos en la misma zona portuaria.

El ataque de la noche del domingo se produjo en medio del estado de excepción vigente en la provincia de El Oro y en todo el litoral ecuatoriano. Este lo decretó el Gobierno Nacional para combatir el crimen organizado. Autoridades investigan si el hecho guarda relación con disputas territoriales entre bandas o si se trató de un ataque dirigido contra alguna de las personas presentes.

La Arquidiócesis de Machala aún no se ha pronunciado oficialmente. La Policía Nacional informó que se intensificarán los controles en el puerto y las vías de acceso a Puerto Bolívar durante las próximas horas. El alcalde de Machala, Darío Macas, fue puesta a buen recaudo y se conoció que él, junto a los feligreses resultaron ilesos de este ataque.