Alcalde de Nueva York expresa a Trump su rechazo al ataque estadounidense en Venezuela

El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó este sábado que llamó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para manifestar su rechazo al ataque militar en Venezuela que derivó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, por considerar que vulnera leyes federales e internacionales.

Llamada directa a la Casa Blanca

En una rueda de prensa recogida por medios estadounidenses, Mamdani explicó que decidió comunicarse directamente con el presidente Trump para expresar su desacuerdo con la reciente operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela. El alcalde cuestionó que la acción tenga como objetivo “un cambio de régimen” y advirtió sobre sus implicaciones legales.

Según Mamdani, la intervención militar constituye “una violación de las leyes federales e internacionales”, en referencia a los marcos normativos que regulan el uso de la fuerza y la política exterior estadounidense. Sus declaraciones se producen en un contexto de fuertes reacciones internacionales tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses.

El alcalde subrayó que su postura no es nueva y que ha mantenido una relación franca con el presidente desde antes de asumir el cargo.

Relación previa entre Mamdani y Trump

Mamdani afirmó que su intercambio con Trump se enmarca en una dinámica de comunicación directa. “El presidente y yo siempre hemos sido honestos y directos el uno con el otro sobre nuestros desacuerdos”, señaló, al recordar su reciente visita al Despacho Oval de la Casa Blanca.

En ese sentido, precisó que ya había planteado sus diferencias durante ese encuentro presencial y que mantendrá la misma actitud en futuras conversaciones. “Fui honesto y directo en el Despacho Oval. Seré honesto y directo en las conversaciones telefónicas que tengamos”, afirmó.

El alcalde añadió que considera esta forma de comunicación como parte de su mandato político: “Los neoyorquinos me han elegido para ser honesto y directo”, remarcó ante la prensa.

Contexto de la intervención en Venezuela

La llamada del alcalde de Nueva York se produce tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, acusado por Washington de liderar estructuras criminales vinculadas al narcotráfico. El operativo ha generado reacciones diversas entre aliados y críticos de la política exterior estadounidense.

Mientras el Gobierno de Estados Unidos ha defendido la acción como parte de su estrategia contra el crimen transnacional, distintos líderes políticos, organizaciones y autoridades locales han expresado preocupación por el impacto en la soberanía venezolana y por el precedente que puede sentar en el derecho internacional.

La postura de Mamdani se suma a otras críticas internas en Estados Unidos provenientes de sectores progresistas y autoridades locales que cuestionan el uso de la fuerza militar en el exterior.

Elección de Mamdani y perfil político

Zohran Mamdani fue elegido alcalde de Nueva York con un amplio margen del 50,78 % en las elecciones celebradas el 4 de noviembre, tras imponerse previamente en las primarias del Partido Demócrata. Su victoria estuvo respaldada por un programa claramente identificado con la izquierda, diferenciado de las posiciones tradicionales del partido.

Durante la campaña, Mamdani centró su discurso en propuestas de carácter social y económico, orientadas a reducir el costo de vida en la ciudad y ampliar el acceso a servicios públicos. Estas iniciativas fueron clave para consolidar su apoyo electoral en una de las ciudades más grandes y diversas del país.

Su posicionamiento frente a la política exterior estadounidense, incluido el rechazo a la intervención en Venezuela, se alinea con ese perfil político y con sectores críticos del intervencionismo militar.

Principales promesas de su administración

Entre los compromisos asumidos por Mamdani durante la campaña destacan la implementación de transporte gratuito en autobús, la congelación de los alquileres y la atención gratuita en escuelas infantiles hasta los cinco años. Estas propuestas forman parte de una agenda orientada a aliviar la presión económica sobre los residentes de Nueva York.

El alcalde ha reiterado que su gestión buscará coherencia entre la política local y los principios que defiende a nivel nacional e internacional, incluyendo el respeto al derecho internacional y a los procesos democráticos.

Por ahora, la Casa Blanca no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la llamada de Mamdani ni sobre sus declaraciones públicas respecto a la operación en Venezuela.